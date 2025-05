Zalai rendőrök vetettek véget a montenegrói drogmaffiának

Több mint félezer rendőr bevonásával nagyszabású akciót szervezett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI): 42 helyszínen, 14 embert fogtak el, akik egy montenegrói droghálózatot irányító vezetői és a közvetlen velük kapcsolatban álló középvezetők voltak. A KR NNI által most felszámolt nemzetközi bűnszervezet az évek során több mint egy mázsa kokaint és csaknem öt tonna marihuánát szállított be az országba. A Nyomozó Iroda szerdán tartott az ügyről sajtótájékoztatót.

A műveletről, illetve a felderítő akciókról Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója számolt be

A DELTA Programban Budapesten és Pest vármegyében több társhatóság bevonásával végrehajtott műveletről, illetve a korábbi években lezajlott felderítő akciókról Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója és Csupor Máté r. őrnagy, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) főosztályvezetője számolt be – olvasható a police.hu oldalán.

A nyomozás három évvel ezelőtt indult a montenegrói bűnszervezettel kapcsolatban, a KR NNI győri egységénél, akik a nyomozás során kiderítették, hogy a hazánkba behozott kábítószer terjesztését egy szerb-montenegrói testvérpár 2018 óta irányítja.

A droghálózat feje és irányítója Stankovic Nikola, akit jelenleg is szökésben van és nemzetközi elfogatóparanccsal köröznek. Stankovic a marihuána és a kokain külföldi előállításáért, beszerzéséért, valamint Magyarországra juttatásáért felelt, míg a 46 éves bátyja a magyar értékesítést, az elosztást és a logisztikát szervezte. Az általuk működtetett szervezet hierarchikusan épült fel, és folyamatos illegális szervezkedésekben vettek részt a tagok. A bandatagok döntő többsége kábítószer-kereskedelemből tartotta fent magát.

Stankovic a marihuána és a kokain külföldi előállításáért, beszerzéséért, valamint Magyarországra juttatásáért felelt (Forrás: police.hu)

A hálózat folyamatosan droggal látta el Budapestet és agglomerációját, központi elosztó helyszínük egy törökbálinti étterem volt, ahol konyhai alapanyagok és élelmiszerek között tárolták a kábítószereket. A szállítók nagy tételekbe hozták, és innen vitték tovább a rakományt.

A mostani csoport felderítéséhez a félezer rendőr mellett több társhatóság bevonására is szükség volt: mivel vélhetően fegyverekkel felszerelt elkövetőkre számítottak, így a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének a segítségét is kérték a nyomozók. Továbbá a KR NNI több főosztálya, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató egységei, valamint a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi és a KR rendészeti állománya is részt vett az akcióban.

A kutatások alkalmával a nyomozók lefoglaltak 250 gramm kábítószert, köztük kokaint és speedet, valamint ezek adagolásához és értékesítéséhez használt eszközöket.

Lefoglaltak továbbá airsoft fegyvereket gáz- és riasztó pisztolyokat, hozzájuk tartozó tárakat, lőszereket, sőt még hangtompítót is. Vagyonvisszaszerzés érdekében több mint 78 millió forintnak megfelelő vagyont biztosítottak.

Forrás: police.hu

A KR NNI és a Zala vármegyei nyomozók összesen 14 embert fogtak el, akik között volt magyar, szerb, montenegrói, horvát, de még izraeli állampolgár is. A gyanúsítottak többségének jelentős mennyiségű kábítószerre, bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie. A bűnszervezet három tagja jelenleg is szökésben van. Káloci Levente és Köteles Károly ellen kábítószer-kereskedelem, míg Stankovic Nikola ellen kábítószer-kereskedelem és emberölés miatt adott ki elfogatóparancsot a KR NNI. A balkáni drogkartell kulcsszereplője azon túl, hogy a nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel és a montenegrói maffia irányításával gyanúsítható, összefüggésbe hozható egy hét évvel ezelőtti budapesti emberöléssel is.

