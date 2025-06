Baltával a kezében járja az utcákat Csepelen egy férfi

– Valószínűleg nem lehet munkája sem, mert mindig vagy az utcán üldögélve látom vagy egy buszmegállóban. Most azonban Csepelen a sétálóutcán volt, ahol elég nagy pánikot keltett a viselkedésével. Azt láttam, hogy egy balta van a kezében, azzal mászkált. Láttam idős asszonyokat is, akik nagyon megijedtek tőle, látszott, hogy azonnal elmennek még a közeléből is – mondta egy férfi a lapnak.