Dobrev Klára bedobta magát, indulhat a harc a DK túléléséért

– Baloldali voltam és baloldali is maradok – jelentette ki Dobrev Klára az első sajtótájékoztatóján, amit pártelnökként tartott. A Demokratikus Koalíció (DK) új elnöke jelezte, hogy ő nem lesz köpönyegforgató, ő nem fog politikai oldalt váltani, mint ahogy ez előfordult már mostanság a politikában.

Dobrev Klára új kezdetet hirdetett a DK-nak. Fotó: Mirkó István

A DK számára ez egy új kezdet, hiszen Gyurcsány Ferenc a közelmúltban lemondott a baloldali párt vezetéséről és teljesen visszavonult a közélettől. Ezek után a párt vezetését átvevő Dobrev Klára természetesnek nevezte, hogy új kezdetet jelent be. Erre pedig szüksége is van a pártnak, hiszen a legtöbb közvélemény-kutatás alapján a DK nem éri el az ötszázalékos bejutási küszöböt. A márciusi adatok alapján négy százalékon állnak, ezzel a negyedik erőt képviselik. A baloldali pártok közül a Tisza Párt van előttük, amely minden számítás szerint elszívta a maradék szavazókat is a DK-tól, míg jobboldalról a Mi Hazánk és a legtöbb támogatóval rendelkező Fidesz–KDNP előzi őket.

A támogatók (vissza)szerzése érdekében az új pártelnök változásokat jelentett be a sajtótájékoztatóján, amelyet a közösségi oldalán közvetített.

Először a magyar politikában uralkodó gyűlöletre mutatott rá. Dobrev Klára szerint már verseny alakult ki, hogy ki tudja a másikat jobban megalázni vagy kigúnyolni és ebben nemcsak politikusok, hanem a közéleti szereplők és újságírók is részt vesznek – mutatott rá.

A DK elnöke ezzel egy olyan problémára hívta fel a figyelmet, amelyről már a Magyar Nemzet is többször beszámolt,

hiszen a közelmúltban a Tisza Párt elnöke egyenesen ráuszította követőit a kormánypártok egyik női politikusára, Hidas Dórára, akik vállalhatatlan megjegyzéseket hagytak a Fidelitas országos alelnökének Harcosok Klubja eseményről készült posztja alatt. De szintén Magyar Péter egyik követője volt az, aki Orbán Viktor kivégzését követelte az egyik közösségimédia-platformon. A Tisza Párt agresszív kommentelőjét azóta feljelentették.

Dobrev Klára a 2026-os választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy ő minden baloldali szavazót mozgósítani szeretne, ugyanis – szerinte – 6–700 ezer olyan kormányváltást akaró baloldali szavazó van Magyarországon, akik nem akarnak Magyar Péter pártjára szavazni, de rendszerváltást akarnak. Ezeket az embereket akarja mozgósítani Dobrev Klára, hogy a pártja elérje a szükséges öt százalékot.

A DK elnöke egy újságíró más pártokkal való összefogással kapcsolatos kérdésére kihangsúlyozta, hogy eddig csak az ő pártjuk állított az országos listához szükséges megfelelő számú jelöltet, így azt javasolta, hogy erre a témára akkor lehet visszatérni, amikor látják, hogy a többi párt hogyan készül a választásokra.

Ezzel Dobrev Klára egyértelműsítette, hogy a DK kész az egyedül indulásra, azonban a későbbi összefogás lehetőségét sem zárta ki.

Egy másik újságíró Budapesttel kapcsolatban kérdezte a pártelnököt, aki elmondta, hogy ő maga is rendszeresen kapcsolatot tart a DK budapesti frakciójával és rendszeresen végigbeszélik mi a teendőjük. Dobrev Klára arra szólította fel az ellenzéki politikusokat, hogy működjenek együtt a kormánypártokkal szemben, valamint arról is beszél, hogy szerinte a kormány az, aki tönkretenné a fővárost, azonban a csődhelyzetet teremtő törvénytelen költségvetést nem említette meg, amelyet Karácsony Gergely, a Tisza Párt és a DK képviselői is megszavaztak.