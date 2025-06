Ezért hasznos a szigorított drogpolitika

A közelmúltban elfogadott, a drogfogyasztás és a kábítószer terjesztése elleni küzdelmet szigorító törvénycsomag új alapokra helyezi Magyarország drogpolitikáját, ami új fényt vet a világnap jelentőségére is. A változások a társadalom tükrében nézve nemcsak indokoltak, hanem szükségesek is egy rendezettebb, biztonságosabb és egészségtudatosabb társadalom irányába tett lépésként – szögezte le Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta, a kábítószer-ellenes világnapot – hivatalosan: a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni nemzetközi napot – az ENSZ 1987-ben hozta létre azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a kábítószer-fogyasztás globális társadalmi és egészségügyi következményeire. Magyarországon ennek a napnak eddig is elsősorban prevenciós, tájékoztató, érzékenyítő funkciója volt: civil szervezetek, iskolák, egészségügyi intézmények és állami szervek szerveztek programokat a fiatalok elérése és a társadalmi tudatosság növelése érdekében.

Rengeteg fiatal próbálja ki a különböző drogokat (Fotó: Europress/AFP)

A drogellenes világnap jelentősége

A kábítószer-ellenes világnap, amelyet az ENSZ kezdeményezésére minden év június 26-án tartanak, kiemelt szerepet játszik abban, hogy a társadalom figyelmét a droghasználat veszélyeire irányítsa.

Ez a nap lehetőséget ad a közös fellépésre a kábítószerek illegális terjesztése és fogyasztása ellen, valamint az egészséges életmód népszerűsítésére, különösen a fiatalok körében.

A szigorított törvénykezés egyik legfontosabb pozitívuma, hogy egyértelműen kijelöli a társadalmilag elfogadott normákat és azok megsértésének következményeit. A nézőpont a jogszabályok világos betartására, a rend fenntartására és a közösség biztonságára helyezi a hangsúlyt. Ebben az értelmezésben a kábítószer-használat nem csupán egyéni életvitel kérdése, hanem a szűkebb környezet, a szerhasználó családja, társadalmi, munka, iskolai, baráti környezetének kérdése is. Sőt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy közérdekű biztonsági és egészségügyi probléma – mutatott rá a stratégiai igazgató.

Az új törvények célja nem pusztán a büntetés, hanem a megelőzés: világos üzenetet közvetítenek arról, hogy a szerhasználat nem tolerálható.

Ez különösen fontos a fiatalok körében, akiknek iránymutatásra van szükségük a felelősségteljes életvezetéshez. A társadalom stabilitása szempontjából előnyös, ha a jogi keretek egyértelműek, és azok betartatása következetes, de ehhez tartozik, hogy a kormány második esélyt is nyújt a fiataloknak, ha együttműködnek. Aki él az elterelés lehetőségével, az mentesül minden jogi következmény alól, azaz törlik az egész aktáját.

Európa-szerte egyre jobban terjednek a különböző kábítószerek (Fotó: AFP)

Közbiztonsági kockázat, hatékony kommunikáció

A drogkereskedelem és a szerhasználathoz kötődő bűncselekmények komoly kockázatot jelentenek a közbiztonságra. A kriminalizáció szigorítása segíthet visszaszorítani azokat a bűnhálózatokat, amelyek drogelosztással, fiatalkorúak toborzásával vagy illegális laboratóriumok működtetésével

veszélyeztetik a közösségeket. A kábítószer-ellenes világnap így az új törvénycsomag fényében a társadalmi felelősségvállalás és az összefogás szimbóluma lehet: alkalmat ad arra, hogy megerősítsük a közös értékeket, vagyis a tiszteletet a törvény iránt, illetve az elköteleződést a biztonságos lakókörnyezet és az egészséges életvitel mellett.

A pozitivista megközelítés szerint a jogszabályok célja, hogy a társadalom működését objektív, jól szabályozott alapokra helyezzék. Ebben a rendszerben a prevenció nemcsak tájékoztatást, hanem visszatartó erőt is jelent. A szigorított drogpolitika éppen azt az üzenetet hordozza, hogy a következmények valósak és súlyosak lehetnek, ami ez elrettentheti a fiatalokat a kábítószerek kipróbálásától. A világnap így új funkciót is kaphat: nemcsak az edukációról, hanem a felelősségteljes döntéshozatal hangsúlyozásáról szólhat.

Egy jól kommunikált, határozott drogellenes politika hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok ne csupán ismerjék a drogok veszélyeit, hanem érezzék is a jogi és társadalmi következmények súlyát

– fogalmazott Téglásy Kristóf.

A hagyományos kábítószerek mellett mindenféle szintetikus drogok is veszélyeztetik a lakosságot (Fotó: AFP)

A konzervatív drogpolitika hatékony és igazságos

A stratégiai igazgató rámutatott: a drogprobléma nem csupán egyéni sorsokat érint, hanem állami szintű koordinációt, felügyeletet és közpolitikai cselekvést kíván. A most elfogadott törvénycsomag azt mutatja, hogy az állam aktívan kíván fellépni a kábítószerrel összefüggő kihívások ellen. Ez fontos üzenet a társadalom számára: a közösségi érdekek védelme érdekében az állam nem marad passzív. A világnap kiváló alkalom arra, hogy bemutassák az új jogszabályok működését, azok céljait, és az elért eredményeket, például a visszaszoruló terjesztést vagy a közterületi rend javulását. Ez növelheti az államba vetett bizalmat és a törvényesség társadalmi presztízsét.

A szigorítás nem feltétlenül jelent minden esetben szankcionálást: az új törvénycsomag lehetőséget ad arra is, hogy a hatóságok differenciáltan, célzottan lépjenek fel a különböző súlyú esetekben.

A konzervatív drogellenes politika hisz abban, hogy az objektív mérőszámok, a jogkövetés arányossága és a rendszeres visszacsatolás segítségével hatékony és igazságos rendszer működtethető.

A kábítószer-ellenes világnap során felhívható a figyelem arra, hogy a szigorítás nem öncélú, hanem tudatos, rendszerszintű beavatkozás, amely a társadalom védelmét szolgálja, miközben hosszú távon hozzájárulhat a közegészségügyi mutatók javulásához is – fogalmazott Téglásy Kristóf.