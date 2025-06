Magyar Péter rákényszerülhet az összefogásra a káderhiány miatt

Visszaüthet Magyar Péternek, hogy a Tisza Párt egyszemélyes hadseregként működik, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy a káderhiány miatt a régi baloldal politikusaival kell együttműködnie. Mint ismert, a 199 ország­gyűlési mandátumból 106 az egyéni választókörzetből és 93 a pártlistákról kerül kiosztásra. Egy jól felkészült pártnak így több száz olyan emberrel kell nekivágnia egy választásnak, akikből képviselő lehet. A 2022-es voksolás során a Fidesz–KDNP listáján 278-an szerepeltek, a hatpárti baloldali összefogá­s­én 279-en, míg a Mi Hazánkén ­208-an.

Magyar Péter számára nehézkesen megy a pártépítés (Fotó: Havran Zoltán)

Egyfajta erődemonstráció, hogy egy listán mennyien szerepelnek, de praktikussági okok is szólnak amellett, hogy többen szerepeljenek a listán, mint ahány kiosztható parlamenti hely van. Előfordulhat, hogy lemondás, haláleset vagy összeférhetetlenség miatt szükséges, hogy egy olyan képviselőt pótoljanak, aki egyéni listáról jutott mandátumhoz. Emiatt is célszerű, hogy kétszáznál többen szerepeljenek egy párt választási listáján.

Azonban semmit nem tudni arról, hogy kik lehetnek a Tisza Párt választási listáján, még találgatásokból sem. Ugyanez a helyzet az egyéni választókörzetek kapcsán is, mivel a Tiszának csak egyetlen egyéni képviselője ismert, maga Magyar Péter, aki a főváros 3-as választókörzetében fogja megméretni magát. Az egyéni körzetek azért is fontosak, mert a jelenlegi szabályok szerint országos listát az a párt állíthat, amelynek 71 választókerületben, de legalább 14 vármegyében és Budapesten van egyéni jelöltje.

A politikusok hiánya már a tavalyi európai parlamenti választások során is komoly fejfájást okozott Magyar Péternek.

Az európai parlamenti választásokon a Fidesz–KDNP listáján ­63-an szerepeltek, a DK–MSZP–Párbeszéd közös listáján 61-en, s a Mi Hazánk listáján is 61-en. Ezzel szemben a Tisza Párt listája mindössze 12 főből állt. Magyar Péter és a Tisza Párt politikai színre lépése után alig néhány hetük volt, hogy jelölteket találjanak, így európai parlamenti képviselőjelölti pályázatot indítottak. Ám az ismert arcok továbbra is hiányoznak, az EP-képviselők közül Magyar Péter mellett legfeljebb Kollár Kinga neve az, aki ismerősen cseng a választóknak.

De ez is kétes siker, hiszen Kollár azután került reflektorfénybe, hogy Brüsszelben a hazánknak járó uniós források leállításán örömködött.

Magyar Péter idén januárban beszélt először arról, hogy tart a képviselőjelöltek kiválasztása, rengetegen érdeklődnek, de azt is mondta, hogy igyekeznek nyilvánossá tenni a jelöltek kiválasztását. Már június van, de még mindig nem tudni semmit a Tisza Párt jelöltjeiről, aminek az lehet a magyarázata, hogy elakadtak a megfelelő jelöltek kiválasztásában.

Együttműködésre kényszerülhet Magyar Péter

Emlékezetes volt, hogy a Tisza Párt februári rendezvényén a párt szakértőit is be akarták mutatni, akik közül végül kettőt sikerült prezentálniuk, Ruszin-Szendi Romuluszt és Kulcsár Krisztiánt. A sportvezetői múlttal rendelkező Kulcsár teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, míg Ruszin-Szendi csak a botrányaival hívta fel magára a figyelmet.

Emiatt rákényszerülhet Magyar Péter arra, hogy a többi ellenzéki párttal együttműködjön, elsősorban a Tisza javára meghátráló Momentummal és a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárttal, hogy legalább a listaállítás minimális feltételeit teljesíteni tudják.

Azonban szóba jöhet a koordináció lehetősége a DK-val is, ugyanis a Dobrev-párt sorra jelenti be, hogy melyik választókörzetben kiket fognak indítani, így a listaállítás feltételeit már teljesítik. A Tisza Párt mögött álló humán erőforrás hiányát mutatja az is, hogy a Magyar Péter által egy éve életre hívott rendszerváltó tagságnak az ötvenezres célszámhoz képest jelenleg csak 28 712 tagja van. Ez pedig még csak azoknak a köre, akiknek a támogatása kimerül a pár ezer forintos adományok küldésében.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)