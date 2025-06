Itt az igazság Manfred Weberről és Magyar Péterről + videó

– Ezt nézd meg! Az igazság Weberről és Péterről! – írta új videójához Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egy felvételt mutatott be, amelyben Magyar Péter és Manfred Weber is látható. Felidézte, amikor az Európai Néppárt elnöke azt hangoztatta: a hetes cikkely elfogadásával az ország ellen szavazott. – Nem a Fidesz ellen, nem Orbán Viktor ellen. Az egész ország ellen – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás szerint ebből is látszik, hogy Magyar Péter szövetségese egy szélsőségesen magyarellenes politikus, amit ő maga vallott be. Ráadásul Manfred Weber kiemelte azt is, hogy az Európai Néppárt minden eszközzel, minden erejével támogatja Ukrajnát.

Brüsszel Péter gazdája tehát egy szélsőséges ukránpárti politikus, és ezt is maga Weber mondta el. És Weber irányítja Pétert.

– Ezt meg Tarr Zoltán vallotta be – emlékeztetett a kommunikációs igazgató, és felidézte: az Európai Néppárt és a Tisza Párt behoznák Ukrajnát az Európai Unióba, és elvágnák Magyarországot az orosz földgáztól és kőolajtól.

– Mindennek iszonyú következményei lennének, a rezsi ára kétszeresére, háromszorosára emelkedne – hangsúlyozta Menczer Tamás.