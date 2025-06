Orbán Viktor: A közvélemény-kutatásokat ők nyerik, a választásokat pedig mi + videó

„A közvélemény-kutatásokat mindig ők nyerik. A választásokat pedig mi” – mutatott rá hétfőn feltöltött TikTok-videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy montázsvideót tett közzé, és emlékeztetett: a baloldali közvélemény-kutatók hiába próbálták a választások előtt manipulálni a közvéleményt, eddig mindig ugyanaz lett a vége – Orbán Viktor győzelmi beszéde.

Mint arra már a Tényellenőr is felhívta a figyelmet, nem változott sokat a körvonalazódó kampányidőszak a négy évvel ezelőttihez képest. A jobboldali elemzőközpontok továbbra is kormánypárti előnyt mérnek, míg a baloldali közvélemény-kutatók most éppen Magyar Péter előnyét mutatják, pontosan úgy, ahogy ezt tették 2021-ben is Márki-Zay Péterrel.

Az elmúlt időszakban ugyanazt a narratívaépítést lehet tapasztalni a Tisza Párt elnökével kapcsolatban, mint Márki-Zay Péter esetében,

ebben pedig a balliberális sajtó főszerepet játszott akkor és most is.