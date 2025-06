Sokan a Napkelte című műsorból emlékezhetnek rá, ahol Havas Henrikkel közösen dolgoztak, és ikonikus párost alkottak.

Forró Tamást a korszak egyik legjobb oknyomozó újságírójaként emlegették, sármja miatt a női nézők körében is népszerű volt. Azonban vitatott ügyek árnyékolták be a karrierjét, így fokozatosan visszavonult. A portál emlékeztet, Forrót emlegették III/III-as ügynökként, vagy éppen a Kádár-rendszer kiszolgálójaként, de felmerült a neve a Kulcsár Attila-ügyben és az emlékezetes Postabank-ügyben is fel-felbukkant a neve.