Megint meggyűlt a tiszások baja a Szózattal

Beszédes videót tett közzé a Jóska a gemenci rabsic Facebook-oldal arról, mit is jelent a Tisza Pártnak a nemzeti emlékezet. A felvételen Magyar Péter pártjának június 4-i megemlékezése látható Szekszárdon. A résztvevők a Szózatot próbálták meg elénekelni, de sokakban még a hajlandóság sem volt meg arra, hogy méltósággal hajtsanak fejet a trianoni békediktátum tragédiájára emlékezve.

Cigarettára gyújtott a Tisza Párt szimpatizánsa a Szózat alatt (Forrás: Képernyőkép/Facebook)

A dal zenelejátszóról ment, de a résztvevők nagy része még csak a tátogásig sem jutott el, nemhogy az éneklésig. Sőt! A felvételen az is látszik, hogy az egyik résztvevő még cigarettára is gyújtott unalmában. Emlékezetes, Nagyváradon Rost Andreának sem sikerült zökkenőmentesen a Szózat eléneklése az ottani tiszás gyűlésen, Magyar Péter pedig még jól meg is alázta támogatóját.

Szemétdombra kerültek a nemzeti lobogók

Mindezek fényében meglepő lehet, hogy Magyar Péter politikai közösségét nemzeti érzelműként próbálja behatárolni. Ugyanakkor ahogy már lapunk is megírta, tavaly decemberben is tanúbizonyságot tettek arról, mennyire „nemzetiek”: egy olvasói levél alapján a Tisza Párt egyik pécsi rendezvényén a szervezők magyar zászlókat osztogattak a résztvevőknek.

Halomba dobált nemzeti zászlók a Tisza Párt tavaly decemberi, pécsi rendezvénye után (Forrás: Facebook)

Arra kértek mindenkit, hogy a tüntetés alatt lengessék, „mert az jól mutat az élőben és a felvételeken”. A beszámoló szerint magától senki sem hozott nemzeti lobogót, mindenki ott kapta kézbe a helyszínen.

„A gyűlés végén aztán a résztvevők a földre, egy halomba dobálták össze a zászlókat, mintha lejárt volna a szavatosságuk, és már nem kellenének senkinek. Ez volt az esemény legőszintébb pillanata: a legfontosabb nemzet szimbólumunk díszletként szolgált, majd szemétként végezte”

– emelte ki a levél írója.

Nagyvárad román föld

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is már rámutatott korábban lapunknak, a Tisza Párt aligha képviseli hitelesen a nemzeti összetartozás eszményét. Mint fogalmazott, a pártelnök igazából „az egész nemzet kárára a brüsszeli gazdáinak akar megfelelni”.

Még oda se ért, de már román földnek nevezte Nagyváradot. Azt kérte szimpatizánsaitól, hogy ne használjanak magyar nemzeti lobogót és szimbólumokat, később pedig még az erdélyi magyarság legnagyobb szervezetét és legitim képviselőit is kémeknek nevezte

– hangsúlyozta.