Megszólalt a miniszteri biztos: ekkor indulhat az űrbe Kapu Tibor

Júniusban és júliusban is vannak időablakok, amikor elindulhat az Ax-4 misszió a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), a pontos időpontot azt követően határozzák meg, hogy tisztázzák az ISS-en fellépett rendellenességet – közölte Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos csütörtökön Floridában tartott sajtótájékoztatóján.

Ferencz Orsolya, a HUNOR-program vezetője kifejtette azt is, hogy Kapu Tibor hogyan viseli a többszöri halasztást. BARANYAI ATTILA

A HUNOR-program vezetője elmondta, hogy az újabb halasztás nem kapcsolódik közvetlenül az Ax-4 misszióhoz, hiszen a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt anomália az amerikai és orosz űrrepülési hivatal, a NASA és a Roszkozmosz hatáskörébe tartozik. A két szervezet közösen tisztázza a problémát, ennek megtörténtét követően pedig az amerikai fél kitűzi az indulás új időpontját, és ez hamarosan megtörténhet – jegyezte meg Ferencz Orsolya, aki hangsúlyozta, hogy a legénység változatlanul karanténban van és ott is marad, mert bármikor megkaphatják a felszállási engedélyt.

Kapu Tibor erős és pozitív

Arról is beszámolt, hogy az Ax-4 legénységének magyar tagja, Kapu Tibor jól viseli a többszöri halasztást, erős és pozitív személyiség, és a hasonló helyzetekre is jól felkészítették. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos hozzátette, hogy a magyar szakértői csapat változatlanul segíti az asztronautát. Ferencz Orsolya az M1 kérdésére válaszolva hangsúlyozta, hogy a halasztások nem érintik sem a misszió hosszát, sem tudományos tartalmát. Azt is hozzátette, hogy a legénységet szállító Dragon űrkapszulával kapcsolatos minden problémát elhárítottak,

így az eredetileg tervezett egységgel indulhat a Nemzetközi Űrállomásra a négy tagú Ax-4 misszió.

A sajtótájékoztatón Michael Lopez-Alegria spanyol-amerikai asztronauta, az Axiom Space előző küldetése, az Ax-3 parancsnoka beszámolt arról, hogy minden valószínűség szerint megoldották a szerdai felbocsátás halasztását okozó üzemanyag-szivárgást a Falcon9 rakétán. Hozzátette, hogy az eszköz tesztelését elvégezték, de az adatok elemzése a péntek reggeli órákig tart, és utána lesz végleges eredmény.

Ezért halasztották el újra a kilövést

A Nemzetközi Űrállomáson fellépett anomáliával kapcsolatban azt mondta, hogy annak elemzése a NASA hatáskörébe tartozik, a helyzet értékelése pedig tart. Frank de Winne korábbi belga asztronauta, az Európai Űrügynökség képviseletében arról számolt be, hogy az Ax-4 misszió keretében kiváló az együttműködés a magyar kutatókkal.

A Nemzetközi Űrállomáson legalább 3 kísérletet közösen végez majd a magyar és az európai szervezetet is képviselő lengyel asztronauta

– mondta el a szakember.

Az Ax-4 küldetés aktuális halasztása a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt anomáliához köthető: a Zvezda modul hátsó szegmensében a közelmúltban zajló javítási munkálatokat követően nyomásváltozást észleltek. Az űrutazás során elengedhetetlen az űrállomás és a személyzet teljes biztonságának garantálása. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kétség merül fel, a nemzetközi protokoll szerint az indítást el kell halasztani. A halasztás azonban sem a küldetés tudományos programját, sem annak tervezett időtartamát nem érinti. A NASA az új indítási időpontról hamarosan tájékoztatást ad. Az Ax-4 küldetés legénysége addig is teljes készültségben várja az indítási engedélyt.

Borítókép: Kapu Tibor (Fotó: MTI/Axiom Space)