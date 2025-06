Vigyázat! Ez a növény úgy néz ki, mint az eper, csak éppen mérgező

A nyár eleje egyet jelent a szamócaszezonnal. Bár lassan vége a szezonnak, de a kertekben még akad pár illatos, édes termés, vagy legalábbis annak látszó gyümölcs. Egyre többen számolnak be azonban egy szokatlan jelenségről: olyan piros bogyókat találnak a fű között, amiket ők nem is ültettek, mégis feltűnően hasonlítanak az eperre. De a látszat csal. Ez a növény nem az, aminek mutatja magát, és nem is szabad megkóstolni. Mérgező eper burjánzik a borsodi kertekben és erdők szélén?

Mérgező eper? Az indiai szamóca virágszirmai sárgák, míg az erdei szamócáé fehérek. Bajban lehetünk, ha összekeverjük. (Forrás: Adobe Stock)

Ártalmatlannak tűnik, de mérgező eper lehet

Ez bizony az indiai szamóca vagy pimpó, ami megtévesztően hasonlít az erdei szamócára, mindössze a viráguk színe tér el, ahogy a fenti fotón is látszik. A bogyók érettek, pirosak, sőt egészen gusztusosak, de aki egyszer a szájába veszi, gyorsan rájön, hogy valami itt nem stimmel. A gyümölcs íze ugyanis szinte teljesen jellegtelen, papírszerű. És ez még a kisebbik gond – hívja fel a figyelmet a Hello Vidék cikke a burjánzó növényre. Szakértők szerint a növény fogyasztása – különösen gyerekeknél – emésztési zavarokat, ritkán allergiás reakciókat is okozhat. Egy korábbi amerikai vizsgálatban több tucat ilyen esetet dokumentáltak, legtöbbször ugyan enyhe tünetekkel, de ez nem jelenti azt, hogy ártalmatlan lenne.

Sajnos kísértetiesen hasonlít a szamócára

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy könnyen összekeverhető az igazi, ehető szamócával, különösen, ha kisgyerek is van a kertben, aki nem tud különbséget tenni. Szerencsére van néhány biztos jel, amivel kiszúrhatjuk ezt az idegenhonos jövevényt, ami nem más, mint a csalóka indiai szamóca.

További részletek ide kattintva érhetők el.