Paksi Endre olyan elismerést kap, amilyet még soha nem adtak senkinek + videó

Díszpolgári címet adományoz az erdélyi Máréfalva közössége Paksi Endrének, az Ossian frontemberének 2025. június 21-én. A legendás rockzenész a település első díszpolgára lesz – adta hírül a Maszol. Mint felidézték, két évvel ezelőtt, amikor a Szent Flórián-kupának otthont adtak, megkérdezték a helyieket, kit hívnának szívesen koncertre, Kovács Imre, Máréfalva polgármestere úgy fogalmazott, egyértelmű válaszokat kaptak: Paksi Endre és az Ossian volt a legnépszerűbb választás, így őket hívták meg. Ahogy arról lapunk is cikkezett, a koncert hatalmas siker volt, az éppen ma születésnapos Rubcsics Richárd gitáros arról számolt be, hogy ottani idő szerint 20 órára volt kiírva a kezdés, de annyian jöttek, hogy fél kilencre kellett áttenni a színpadra lépést.

Az Ossian fellépése Máréfalván, ahol Paksi Endre díszpolgár lesz (Forrás: Facebook)

Paksi Endre és az Ossian szinte hazajár Máréfalvára

A közös élményekből valódi kapcsolat született, az együttes tagjai szinte hazajárnak az erdélyi településre. Tavaly az Ossian újra fellépett Máréfalván, a koncert még az előző évinél is nagyobb visszhangot váltott ki.

Ennek hatására a helyi önkormányzat úgy döntött: létrehozzák a Máréfalva díszpolgára díjat, amellyel a községhez való kötődésüket, valamint a közösségi értékek iránti elkötelezettséget szeretnék elismerni.

– Ez nem szakmai, hanem közösségi kitüntetés. Paksi Endre a közösségi szerepvállalásáért, a szellemi és jellemi örökség ápolása iránti elkötelezettségéért, valamint falunk hírnevének öregbítéséért kapja ezt az elismerést – hangsúlyozta a polgármester.

Most szombaton, azaz június 21-én este az AntiStress zenekar melegíti be a közönséget, majd a díszpolgári cím átadását követően az Ossian robbantja be a nyarat a Cekend-tetőn, az estét pedig a Kiss this Party & Nitzu lemezlovasai zárják. Vasárnap a kultúráé lesz a főszerep: fellép többek között a Rozetta néptánccsoport, a csíkszentsimoni fúvószenekar, a Leroy Dance, valamint Zilincki Nóra is. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak.

Időközben az Ossian együttesnek megjelent egy videóklipje, ami a hamarosan megjelenő lemezükből ad újabb ízelítőt.