Halálos fenyegetést is kaptak Vasvári Vivienék, de elfogadják NoÁr bocsánatkérését

Bodnár Zsigmond, Vasvári Vivien férje többnapos huzavonát követően egy Instagram-posztban nyilvánosan is elfogadta Molnár Áron színész bocsánatkérését, és kiemelte,

lezártnak tekinti ezt az intermezzót.

A közzétett nyílt levelében tételesen reagált NoÁr legújabb felvetéseire, többek között kiemelte, az általa elért sikereket nem felsőbb körök befolyásának, hanem hosszú évek munkájának köszönheti.

Molnár Áron NoÁr azért támadt neki alpári stílusban a Feleségek luxuskivitelben című valóságshow-ból ismert Vasvári Viviennek, mert a nő elmondta véleményét a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásról, és közölte, ő maga is részt vesz a voksolásban. Erre reagálva Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond egy videóban perrel is megfenyegette NoÁrt, aki végül erre is reagált, sajátságosan értelmezve a bocsánatkérést. Bodnár Zsigmond ennek ellenére azt közölte, a bocsánatkérést elfogadja.

A férfi leszögezte: lehet, hogy Molnár szerint a felesége videója propaganda, de a színész kijelentéseivel és a stílusával is komoly problémák akadnak.

Tényleg itt tartunk 2025-ben? Európa közepén? Ezért kell ma félnie egy nőnek, egy családnak, egy apának? Mert ha igen, már csak egy lépés választ el minket attól, hogy fegyvert fogjunk, és mint az állatok, egymásnak essünk. És miért? Mert az egyik oldal azt mondja, hogy jobb lesz. A másik meg azt, hogy ez így nem mehet tovább?

– emelte ki a vállalkozó.