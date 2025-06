A magyar családok pénzét vinné el Ukrajna csatlakozása + videó

A legnagyobb veszélyt és fenyegetettséget az jelentené, ha Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozna az Európai Unióhoz, mert ez 20 ezermilliárd forintjába kerülne Magyarországnak, ami négyszerese a jövő évre tervezett, családokat érintő költségvetésnek. Ezért is fontos a Voks 2025 – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a közszolgálati televízióban.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Koncz Zsófia elmondta: azt a pénzt, amiért a magyar emberek dolgoznak, a magyar családoknak szeretnék odaadni. Felidézte, hogy ugyanígy volt 2015-ben a migráció esetében, amely mellett nagyon sok európai ország kiállt.

– Most pedig a hírek arról szólnak, hogy északi országok már akár 12 millió forintos nagyságrendű összeget is odaadnának, csak hogy térjenek haza az illegális migránsok. A magyar nemzeti kormány akkor is azt mondta, hogy az illegális migránsok helyett a magyar családokra fogják fordítani ezeket az összegeket – emlékeztetett. Rámutatott:

a gyermekes családok költségvetése a jövő évi GDP öt százaléka, 4802 milliárd forint, a mostaninál körülbelül ezermilliárd forinttal több.

Ezt óriási növekedésnek nevezte, rámutatva: 2010-ben 960 milliárd forint jutott a magyar családokra.

A kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját fogja megvalósítani. A családi adókedvezmény duplázása az egyik fő elem, ezt követi majd az édesanyák szja-mentességének bevezetése – mondta Koncz Zsófia.