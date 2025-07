Nagy a csend: Magyar Péterék és Ruszin-Szendi Romulusz is lapít a közpénzégető luxusvilla ügyében

A Tisza Párt és Ruszin-Szendi Romulusz is hallgat arról, hogy a Magyar Péter zsoldjába szegődött volt vezérkari főnök luxusvillája több mint egymilliárd forintba került az adófizetőknek. Mint azt megírtuk, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára épített dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán.

Ezzel összefüggésben lapunk kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához és Ruszin-Szendi Romuluszhoz is, hogy megtudjuk, mi az álláspontjuk a Kehi-jelentés megállapításairól. Kívácsiak voltunk arra is, hogy a botrány ellenére a párt tanácsadója marad-e a volt vezérkari főnök. Választ azonban nem kaptunk.

A jelentés szerint az ingatlant a HM EI Zrt. 2022 márciusában 235 millió forintért vásárolta meg Ruszin-Szendi Romulusz kérésére, majd a volt vezérkari főnök igényeire további 652,5 millió forintértékben hajtottak végre azon beruházásokat.

Az ingatlan fejlesztésével a teljes bekerülési költség 896,9 millió forint lett, amelyhez még bruttó 132,2 millió forint értékű ingóságok beszerzése társult.

A Kehi vizsgálata megjegyezte, hogy a beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem Ruszin-Szendi és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. Többek között prémium- és egyedi gyártású bútorokkal, illetve berendezési eszközökkel látták el a házat.

Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillája

A jelentés tételesen felsorolja a Ruszin-Szendi által megrendelt eszközöket:

egyedi, prémium kerti magaságyás 18 millió forint

prémium masszázsmedence 7,6 millió forint,

egyedi készítésű beltéri szauna 6,7 millió forint

kemence és grillsütő 6,5 millió forint

biliárdasztal 4 millió forint

egyedi gyártású prémium ülőgarnitúra 4 millió forint

több franciaágy darabonként 2 millió forint

prémium beépíthető konyhai eszközök: kávéfőző 720 ezer forint, hűtőszekrény 975 ezer forint, masszázsfotel 749 ezer forint, borhűtő 360 ezer forint.

Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillája

De robotporszívót is kaptak, gőzállomást alakítottak ki, több sminkasztalt és televíziót vásároltattak, illetve prémium szórakoztató elektronikai eszközök és playstation beszerzését kezdeményezték közpénzen.

Azontúl, hogy magas minőségű, drága berendezési tárgyakat szereztettek be, még fürdőruhákat, férfi fürdőnadrágokat, köntösöket, ágyneműket, egyedi tapétákat, baldachint, hálószobai plafontükröt és prémiummatracokat is kértek.

A kert és terasz is prémiumszintű felszerelést kapott, kültéri konyhát alakítottak ki, napozóágyakat, függőszéket vásároltak. A jelentés megrendelő e-maileket is tartalmaz Ruszin-Szendi Romulusztól és feleségétől. A volt vezérkari főnök egy e-mailben azt írta, hogy szeretnének egy whiskyshordót dizájnként a biliárdasztalhoz és egy kisebbet a dolgozószobába szervizasztalként, valamint a tetőteraszra párna- és köntöstárolót is kért.

Fotó: Ripost.hu

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)