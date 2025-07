Magyar Péter már az indulásakor is kiszínezte a valóságot

Magyar Péter nyilvános önéletrajza nem bizonyítja, hogy a piacból korábban meg tudott volna élni. Az önéletrajzában felsorolt állások zöme nem piaci állás volt, hanem azokat vélhetően a kapcsolatainak köszönhette. Az állami, valamint ahhoz közeli szervezeteknél eltöltött időn kívül nincs nyom versenyszférában szerzett munkatapasztalatról – írta meg a Tényellenőr.

Az oknyomozó portál felidézte, hogy Magyar Péter 2024 februárjában, az első partizános interjújában azt mondta:

nem érdekelnek az állások, tehát hogy azokról le kellett mondanom és ezzel, mondjuk, nekem anyagi károm keletkezik… szerintem ez nem egy probléma, meg fogok tudni élni a piacról, ahogy korábban is meg tudtam élni, ahogy sokan meg tudnak, hogy meg kell nekik élniük.

Az Európai Parlament honlapján elérhető önéletrajz szerint Magyar Péter először a jogi pályán próbált szerencsét. 2003 után bírósági fogalmazóként, 2006-tól 2010-ig pedig ügyvédként dolgozott.

Erre lehet következtetni a Diákhitel Központ honlapján megjelent bemutatkozó interjújából is:

a Fővárosi Bíróságon töltött tapasztalatszerzés és a jogi szakvizsgái letétele után a nemzetközi ügyvédi szférában helyezkedett el, ahol multinacionális vállalatok magyarországi beruházásait segítette társasági, kereskedelmi és versenyjogi területen.

Tavaly a Partizán műsorában kicsit bizonytalanul úgy fogalmazott, hogy néha ügyvéd, néha bírósági fogalmazó volt:

két évtizeden keresztül, 2018-ig kormánytisztviselő voltam, néha voltam ügyvéd, voltam bírósági fogalmazó…

Magyar Péter arról is beszélt, hogy amikor az önéletrajza szerint elvileg már ügyvéd volt, az ügyvédjelölti igazolványával hozta ki a börtönből az embereket a 2006-os tüntetések után. De meglehetősen sok a bizonytalanság Magyar Péter jogi, szakmai múltjával kapcsolatban.

A sajtóban hivatkoztak rá mindenhogyan: a Ne Féljetek! Alapítvány titkáráraként, jogászként, de 2008-ban ügyvédként is emlegetik, és 2024-es átállása után is sorozatosan ügyvédjelöltként hivatkoznak rá.

Az ügyvédkeresőben ugyanakkor hiába keresni Magyar Pétert, csak egy nagykanizsai, most is aktív ügyvédet találni ezzel a névvel. Ő viszont nem azonos a Tisza Párt vezérével. Ügyvédjelöltként sem találni a rendszerben Magyart, sem a töröltek, sem az inaktívak között.

A Tisza Párt elnökének jogászi múltjára más kategóriában sem lehet nyomokat találni a nyilvántartásban: sem alkalmazott ügyvédként, sem jogtanácsosként, sem asszisztensként vagy európai közösségi jogászként nem dobja ki a kereső a nevét.

A jogi kitérő és a 2010-es kormányváltás után Magyar Péter elsősorban állami állásokat csípett meg. A Tényellenőr információi szerint a politikus ezeket a lehetőségeket leginkább családi összeköttetéseinek köszönhette. Úgy tudjuk, hogy bírósági fogalmazói, majd ügyvéd(jelölt)i pozícióit a szülei, később pedig minden állását a felesége, Varga Judit közbenjárásával szerezte.

Magyar Péter később megfordult a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, a Magyar Fejlesztési Banknál, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságában, a sokat emlegetett Diákhitel Központban. Végül 2022 és 2023 között a Good Farming Kft. vagyonkezelő ügyvezető igazgatója volt.

A cégnek az egyedüli tulajdonosa az Eximbank által kezelt Európa Agrár- és Élelmiszeripari Magántőkealap. Mivel az Eximbank egyedüli részvényese a magyar állam, így ismét nem beszélhetünk versenyszféráról.

Bár önéletrajzában nem tünteti fel, ugyanitt elérhető vagyonnyilatkozata szerint további cégektől is kapott az elmúlt három évben komolyabb juttatásokat: egyebek mellett a szintén kormányközelinek számító Hodler Alapkezelőnél és a Hiventures Zrt.-nél is, ezzel 2021 januárjától 2022 februárjáig még a kormányfő fizetésénél is magasabb jövedelemre tett szert.

Összegezve elmondható, hogy 2010 után Magyar Péter alig dolgozott a piacon, szinte kizárólag kormányközeli munkákat végzett.

