Ezért nem támogatja Majkát a Hell

Új információk jutottak lapunk birtokába Majka és a Hell kapcsolatáról. Mint arról már írtunk, Majka a miniszterelnök fejbe lövését imitálta a Campus fesztiválon, azonban az énekes szponzorai nem kommentálták az esetet.

Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)

Az előadó jövedelmének jelentős részét a fellépései hozzák az RTL Klubtól kapott bevételei mellett. Tavaly számos nagyvállalat rendezvényén lépett a színpadra, többek között a Hell, az OTP és a One Magyarország eseményein is feltűnt. Lapunk megkereste mindhárom vállalatot, miként vélekednek a botrányról.

A One még a Csurran, cseppen című dal és videóklip januári megjelenése után a 24.hu kérdésére azt közölte: a megállapodás továbbra is érvényes, „művészeti és közéleti kérdésekben cégcsoportunk soha nem foglal állást”. Igaz, akkor még szó sem volt senki imitált főbelövéséről a színpadon, miközben a közönség kormánypártot mocskoló része eksztatikus rikoltozásban tör ki.

Az OTP Bank viszont már válaszolt: szerintük ők nem tekinthetők Majka szponzorának, éppen ezért nem kommentálják a koncerten történteket. Szintén reagált a Hell, amely közölte, nem áll fenn élő szerződésük Majoros Péterrel, a konkrét esettel és a felvetett kérdésekkel kapcsolatban pedig nem kívánnak nyilatkozni.

Nem volt ez mindig így, Majka még tavaly év végén is a Hell energiaitalával pózolt a közösségi médiában, Instagram-oldalán pedig novemberben egy külön reklámvideót is készített a cégnek.

A cég nem erősítette meg, de lapunk információi szerint Majkával egy korábbi, vitatott politikai jellegű akciója miatt szüntették meg a megállapodást.

Majka ugyanakkor a Campus fesztiválon sem fogta vissza magát, aminek meg is lett az eredménye: rajongóinak egy része kiakadt, de még a fesztivál szervezői is elhatárolódtak. Felháborodásának adott hangott Dopeman, Nagy Feró és Debrecen polgármestere is, sőt még Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor is üzent.