Rapid délelőtti friss – Hiába terelne a Tisza-vezér, nem jött neki össze + videó

Orbitális mellényúlásáról próbálta elterelni a figyelmet Magyar Péter a most kiszivárogtatott dokumentumaiból, amit állítólag Rogánéktól szerzett, de az tele van elírt nevekkel, hibákkal. Haraszti Gyula egy gyűjtést is végzett ezzel kapcsolatban, véleménye szerint a hazugságokból már egy katalógust lehetne összeállítani. A tiszás politikus írt is egy gépelt papírost, amelyen még azt is megszabták, hogy mikor legyen békemenet, ami lényegében egy kamu jegyzőkönyv lett volna – tette hozzá Dezse Balázs. Haraszti szerint mi is gépelhetnénk egy ilyet, mert se aláírás, se hivatalos jel nincs rajta, hogy ez valóságos lenne. Kiemelte azt is, hogy be kellett dobnia valami olyat a köztudatba, amivel megpróbálja elterelni a hülyeségeiről a figyelmet. Ezt a kamu listát is elolvashatják a Magyar Nemzet oldalán, amelyből kiderül, hogy mióta politikai pályára lépett szinte csak hazugságokkal próbál érvelni.

Közben Trump kemény szavakkal illette a háborút és beszólt Putyinnak.