Rapid délutáni friss – Varga Judit nyilatkozata felrobbantotta az internetet + videó 

A volt igazságügyi minisztert tanúként hallgatták meg a folyamatban lévő Völner–Schadl-ügyként elhíresült eset kapcsán, amikor lényegében letámadta őt a lehetőséget látó baloldali sajtó. Varga Judit nem jött zavarba, az ízléstelenség határait súroló kérdésekre velős nyilatkozattal szolgált Magyar Péterről, ezzel akaratlanul is, de sikerült felrobbantani az internetet. Magyar Péter nem kívánt figyelemben részesült, ugyanis ismét fény derült arra, miként árulta el családját azért, hogy politikai karriert kovácsolhasson magának.

Az Azahriah-ügy szintén óriási visszhangot hagyott maga után a magyar közéletben, ugyanis a fiatalok között igen népszerű zenész elképesztően lealacsonyító módon sértegette a kormánypárti szavazókat. Rövidesen visszakozott – valószínűleg menedzsmentje utasítására, majd nem túl meggyőzően bocsánatot kért az emberektől. Persze egy utolsót még ekkor is sikerült odaszúrnia a Fidesz egyik alapítójának. Azahriah szponzorai azóta is mélyen hallgatnak, annak ellenére is, hogy ritkán jut ennyi rivaldafény egy zenészre a koncertjein kívüli megnyilvánulásai miatt. Részletek a Rapid délutáni friss adásában.