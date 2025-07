Még a fürdőnadrágot is közpénzen vette Ruszin-Szendi Romulusz

Több mint egymilliárd forintnyi közpénzt égetett el Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillájával, a volt vezérkari főnök pedig még a kisebb használati tárgyakhoz is az adófizetők pénzét használta fel. Mint arról lapunk beszámolt, megjelent a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése a Tisza Párt szolgálatába szegődött volt vezérkari főnök luxusvillájáról.

A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára épített dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán.

A vizsgálat megjegyezte, hogy a beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem Ruszin-Szendi és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. Többek között prémium és egyedi gyártású bútorokkal, illetve berendezési eszközökkel látták el a házat.

Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillája

Egy-egy berendezés pedig önmagában többmilliós tétel volt.

A jelentés tételesen felsorolta, hogy biliárdasztalt 4 millió forintért szereztek be, egyedi gyártású prémium ülőgarnitúrára szintén 4 millió forintot költöttek, de jutott közpénz több franciaágyra is, darabonként 2 millió forint.

De nem fukarkodtak a prémium beépíthető konyhai eszközökkel sem: kávéfőzőt nem kevesebb, mint 720 ezer forintért szereztek be, hűtőszekrényt 975 ezer forintért, masszázsfotelt 749 ezer forintért, borhűtőt pedig 360 ezer forintért vásároltak.

Robotporszívót is kaptak, gőzállomást alakítottak ki, több sminkasztalt és televíziót vásároltattak, illetve prémium szórakoztató elektronikai eszközök és playstation beszerzését kezdeményezték közpénzen. Azon túl, hogy magas minőségű, drága berendezési tárgyakat szereztettek be, fürdőruhákat, sőt férfi fürdőnadrágokat, köntösöket, ágyneműket, egyedi tapétákat, baldachint, hálószobai plafontükröt, illetve prémium matracokat is kértek.

A jelentés megrendelő e-maileket is tartalmaz Ruszin-Szendi Romulusztól és feleségétől. A volt vezérkari főnök egy e-mailben azt írta, hogy szeretnének egy whiskyshordót dizájnként a biliárdasztalhoz és egy kisebbet a dolgozószobába szervízasztalként, valamint a tetőteraszra párna- és köntöstárolót is kért.

Ruszin-Szendi Romulusz luxusvillája

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)