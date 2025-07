Újabb brüsszeli ügynököt hozott Magyar Péter Budapestre

Miután Ordas Eszter, a Tisza fővárosi frakcióvezetője nem bírta tovább Magyar Péter erőszakos stílusát és faképnél hagyta őt, a Tisza Párt vezérének egy újabb fővárosi képviselő után kellett néznie – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője jelezte: Gerzsenyi Gabriellát választotta, aki veterán brüsszeli bürokrata és EP-képviselő.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Így a hazaáruló Kollár Kinga után egy újabb hobbiképviselőt kap a tiszásoktól Budapest.

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd jelezte: Gerzsenyi Gabriella a saját bevallása szerint ha valahol, akkor Brüsszelben érzi otthon magát.

Magyar Péter új fővárosi képviselője a magyarok és a budapestiek érdekei ellen lépett fel, amikor a rezsicsökkentést hasztalannak nevezte. Ezt a bejegyzését még a Tisza Párt is annyira kínosnak találta, hogy töröltették vele – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.

De több alkalommal is szégyenkezett Magyarország miatt a bürokrata kollégái előtt, és a Karácsony által brüsszeli parancsra megszervezett pride részvételére is bíztatta a Tisza híveit – emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: utólag persze a tiszások ezt is cikinek találták, úgyhogy ezt a posztját is töröltették vele.

Szóval Magyar Péter már megint biztosra ment. Ismét Brüsszelből hoz ügynököt, aki nem a budapestieket és nem a magyarokat fogja képviselni, hanem azért van itt, hogy Brüsszel parancsait teljesítse

– összegezte Szentkirályi Alexandra.