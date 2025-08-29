időjárásIdőjáráselőrejelzészivatar

Kiadták a figyelmeztetést: a brutális hőség után viharok csapnak le Magyarországra

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint ma napközben a szaharai por és a változó felhőzet szűrheti a napsütést, 32–37 fokos hőséggel. Estétől azonban a Dunántúlon, majd a középső országrészben is zivatarokra kell számítani, melyeket viharos szél, intenzív csapadék és apróbb jég kísérhet.

2025. 08. 29.
Ma kora délelőttig a Dunántúlon kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség valószínűsége alacsony. Estétől, késő estétől a Dunántúlon, illetve késő estétől a középső országrészben is kialakulhatnak zivatarok, amelyek környezetében viharos szél, intenzív csapadék, kisebb méretű jég előfordulhat. A nyugati, délnyugati határ közelében egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély az esti, késő esti órákban – írja figyelmeztető előrejelzésében a HungaroMet.

Pénteken tetőzik a hőmérséklet, majd zivatarokkal érkezik a lehülés. Fotó: koponyeg.hu
Pénteken tetőzik a hőmérséklet, majd zivatarokkal érkezik a lehűlés. Forrás: Köpönyeg.hu

A tájékoztatás szerint a nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg nyugaton a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 18 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

