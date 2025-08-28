FideszKocsis MátéTarr ZoltántiszásfőbohócMagyar Péter

Kocsis Máté üzent a tiszásoknak: Kezdjenek gondolkodni, kik ezek a hamis trógerek! + videó

– Ne tévedjen senki, ócska csalók ezek. Nagy szemfényvesztők, brüsszeli bábok, bohócok – sorolta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 21:00
„Nem lennék Tarr Zoltán helyében” – írta csütörtök esti posztjában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter most nyilván őrjöng miatta, és mindennek elhordja, hogy miért kellett összevissza pofáznia az eltitkolt adóemelési tervről, miközben ő az országjáráson próbálja átverni az embereket az ellenkezőjével. 

„Kínos lebukás ez. Aki esetleg nem tudná, csak annyi történt, hogy a Tisza Párt elnökhelyettese, Tarr Zoltán egy zártkörű szektás rendezvényen bevallotta, hogy brutális adóemelésre készülnek, de erről még beszélni sem szabad” – emlékeztetett Kocsis. 

Választást kell nyerni, utána mindent lehet!

– így foglalta össze. 

„Ne tévedjen senki, ócska csalók ezek. Nagy szemfényvesztők, brüsszeli bábok, bohócok. Titkos jelöltekkel, titkos adóemelési tervekkel, de nagy pofával és bődületes hazugságokkal. Durva adóemelésről pofáznak maguk között suttyomban, a főbohóc meg járja az országot, és belehazudja az ellenkezőjét az emberek képébe. Már azokéba, akik még mindig hisznek neki. Oszd meg, hogy a szekta legbelseje is végre elkezdjen gondolkodni, kik is ezek a hamis trógerek” – vélekedett a fideszes politikus. 

