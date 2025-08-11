Trump mennybemenetele

Csutak Zsolt Öt:

„Az optimista forgatókönyv szerint az érintett felek megegyezhetnek a „területért béke” elv mentén, amely, bár lényegében elfogadhatatlannak tűnik az ukrán vezetés számára, a jelen helyzetben mégis az egyetlen reálisan járható diplomáciai útnak tűnik – amerikai biztonsági garanciákkal kiegészítve. Putyin örülhet a félsikerének is, amit a véres területfoglalásainak legalizálása jelent. Zelenszkij elnök politikai karrierje pedig valószínűleg hamarosan véget ér majd, ellenben a beköszönő békével megkezdődhet a mintegy ezermilliárd dollárra tehető ukrajnai újjáépítés megaprojektje, míg a tengerentúlon Donald Trump a Nobel-békedíj várományosaként akár a mennybe is mehet.”