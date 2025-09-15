Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

útinformközlekedésközlekedési baleset

Elesett az M3-as, lezárás az M7-esen az Érd csomópontnál

Forgalmi és közlekedési információk hétfőn reggel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 6:49
forgalom, autopálya, dugó, káosz Illusztráció MTI
Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, már Bagtól egészen Gödöllőig, azaz a 45-ös és a 33-as kilométer között szakaszosan lassulnak, torlódnak a járművek – közölte az Útinform.

Az 1-es főúton, Tatabánya átkelési szakaszán baleset történt. Az 56-os kilométernél csak a fél útpálya járható.

A 8-as főúton, Apácatorna térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 105-ös kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.

A 81-es főúton, Győr határában egy busz és egy személyautó karambolozott. A 80-as kilométernél megállították a forgalmat.

Az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 18-as kilométernél lévő Érd csomópont fel- és lehajtóágát, valamint az 57-es kilométernél fekvő Székesfehérvár kelet csomópont le- és felhajtóágát lezárták várhatóan hétfő délelőttig.

Az M1-es autópályán Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os kilométertől egészen az 56-os kilométerig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkaterület előtt jellemzően a reggeli és délutáni csúcsban szakaszos lassulásra időszakos torlódásra lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

Fontos híreink

