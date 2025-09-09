Dömötör Csaba a tiszás hangfelvételekről: Itt az újabb önleleplezés!

– Itt az újabb önleleplezés – írta Dömötör Csaba azután, hogy újabb olyan felvétel látott napvilágot, melyen Tarr Zoltán arról beszél, hogy nem fogják nyilvánosságra hozni a programjukat. A Fidesz EP-képviselője felidézte, a Tisza alelnöke egész pontosan azt mondta:

Ugyan vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket. Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk.

– Mindezt úgy, hogy állítása szerint háromszázan (!) dolgoznak rajta. Mégis mi van abban a programban, amit háromszázan írnak, és ennyire kell titkolni? Az már csak a kisebbik kérdés, hogy miként próbálják majd ezt az egészet letagadni – fogalmazott Dömötör Csaba.

A Magyar Nemzet írta meg, hogy újabb egyértelmű bizonyíték, egy hanganyag került szerkesztőségünk birtokába arról, hogy

a Tisza Párt titokban készíti a kormányprogramját, amelynek részleteit a választásokig nem kívánják a nyilvánosság elé tárni.

A felvételen Tarr Zoltán beszél tavasszal tiszás körben, úgy tudjuk, Budapesten. Magyar Péter jobbkeze, a Tisza alelnöke és európai parlamenti képviselője egyrészt elmondta, hogy 65 tematikus munkacsoportban mintegy háromszázan vesznek részt a programalkotásban. A felvételen Tarr Zoltán azt mondta,

nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez, azért, amit az előbb Áron mondott.

Itt nyilvánvalóan Dálnoki Áronra utalt, aki a Tisza gazdasági szakértőjeként az elhíresült etyeki fórumon szavaztatta a közönséget a többkulcsos adórendszer bevezetéséről.

A felvétel szerint Tarr köntörfalazás nélkül megosztotta hallgatóságával azt is, hogy nem fogják publikálni a szakmai terveiket, amit nyilvánosságra hoznak a választás előtt, az csak egy rövid kivonata lesz a valódi programnak.