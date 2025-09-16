Dömötör Csaba: Jó lett volna, ha Ruszin-Szendi zsírleszívása egy kis felelősségérzet-feltöltéssel is járt volna

Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán szúrt oda Ruszin-Szendi Romulusznak a tiszás honvédelmi szakértő fegyveres botránya kapcsán. Azt írta, az elmúlt hónapok merényletei után Ruszin-Szendi Romulusznak sikerült fegyverrel az oldalán előadni egy választási fórumon, mindezt egy látványos újságíró-lökdösés és egy kis elmélkedés után arról, hogy neki mennyire viszket a tenyere.

Nem tudom, hogy ebben az országban mikor mászkáltak utoljára politikusok nyilvános rendezvényen fegyverrel az oldalukon. Az 50-es és a 40-es években minden bizonnyal, és a Tanácsköztársaság idején is. Bárhogy is legyen, ha ezt bármelyik kormánypárti képviselőtársam követte volna el, már sorjáznának és szaporodnának a cikkek arról, hogy a 20. század mely legsötétebb emlékeit idézi fel a fegyvervillogtatás. Ha bármelyikünk így tett volna, a nemzetközi médiavisszhangot is aligha kerültük volna el

– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy egy dolgot mindenképp megköszönhetünk a Tiszának: „Sikerült megmutatniuk, hogy a plafont leverő hatalmi ambíció mellé mennyi józan belátás társult. Zéró. Jó lett volna, ha a zsírleszívás egy kis felelősségérzet-feltöltéssel is járt volna” – vetette oda Dömötör Csaba.

Lapunk is beszámolt arról, hogy teljes káoszba és kabaréba csapott át a Tisza Párt legújabb botránya. Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatták le. A balliberális sajtó vért izzadva próbálta mosni a bukott vezérkari főnököt, mondván: nem is volt nála fegyver, de maga Ruszin-Szendi is tagadta a dolgot, mire Magyar Péter megérkezett, és maga árulta el, hogy tényleg volt nála fegyver.

Ruszin-Szendi Romulusz egyébként a nagy tagadásában a főnökét árulta el, amikor leszögezte, hogy testőrökkel védi magát. Érthetetlen, hogy miért kapálózott annyit a volt vezérkari főnök, hiszen fotók és videók is világosan megmutatták, mit rejtegetett a zakója alatt.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatot.