Kínos lebukása után gátlástalanul fenyegetőzik Niedermüller Péter

Az Erőművház ügyvezetői pozíciójára négy pályázat érkezett, amiből kettőt élből elutasítottak, így két jelölt maradt. Az egyik Gálvölgyi Dóra, Niedermüller kegyeltje, kommunikációs vezetőjének felesége, aki hogy, hogy nem, az új ügyvezető lett. Eközben sorra nyílnak meg kamu vezetői állások, és a vezetők bérköltsége 80 millió forintra nőtt. Ez nem más, mint legális lopás. A balos mutyiüzem újra dübörög. Kiállunk Dominik mellett, és nem hagyjuk, hogy Niedermüller Péter és haverjai kifosszák Erzsébetvárost. Akárhogy is fenyegetőzik a habzó szájú vérkommunista polgármester