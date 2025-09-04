DKFidelitasNiedermüller Péter

Kínos lebukása után gátlástalanul fenyegetőzik Niedermüller Péter

Mohácsy István: Nem számít, hogy fenyegetőzik a habzó szájú vérkommunista polgármester.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 15:47
Niedermüller Péter belefulladt a saját mutyijába, most pedig fenyegetőzik, hívta fel a figyelmet Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. Felidézte, Niedermüller az egyik haverját, Gálvölgyi Dórát valódi pályáztatás nélkül nevezte ki a Kult7 kultúrház ügyvezetőjévé. Amikor pedig Molnár Dominik, a Fidelitas erzsébetvárosi csoport alelnöke egy Facebook-posztban buktatta le őket, Niedermüller egész egyszerűen elkezdett fenyegetőzni.

Az Erőművház ügyvezetői pozíciójára négy pályázat érkezett, amiből kettőt élből elutasítottak, így két jelölt maradt. Az egyik Gálvölgyi Dóra, Niedermüller kegyeltje, kommunikációs vezetőjének felesége, aki hogy, hogy nem, az új ügyvezető lett. Eközben sorra nyílnak meg kamu vezetői állások, és a vezetők bérköltsége 80 millió forintra nőtt. Ez nem más, mint legális lopás. A balos mutyiüzem újra dübörög. Kiállunk Dominik mellett, és nem hagyjuk, hogy Niedermüller Péter és haverjai kifosszák Erzsébetvárost. Akárhogy is fenyegetőzik a habzó szájú vérkommunista polgármester

– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Mohácsy István.

