Rejtélyes holttesteket találtak Győrben és környékén

A személyazonosságukat nem tudták megállapítani.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 13:58
Nyolc olyan holttest szerepel a rendőrség honlapján, akikről a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrök szeretnék megtudni, hogy kik lehetnek – írja a Kisalföld.

A lap szerint

 legrégebben egy 1994 áprilisában Győrben talált férfit nem tudnak azonosítani.

Ismertetőjegyei között 171–175 centiméteres magasságról, közepes testalkatról és egy hasi sebhelyről írtak.

Szintén nem tudják, ki lehetett az a Gönyűn talált férfi, aki 166–170 centiméter közötti, és 1995 márciusában találták meg. Farmernadrágot és zöld pufajka kabátot viselt, westerncsizmát és kötött fekete pulóvert találtak a rendőrök.

2000 októberében szintén Gönyűn találtak rá egy férfira, akiről azóta sem tudni, ki lehetett.

A leírás alapján egy fiatalember lehetett, 176–180 centiméter közötti magassággal. Kék rövidnadrágot és zöld pólót viselhetett.

Nem tudni, ki lehetett az a férfi, akire 2015-ben, Győrben bukkantak a rendőrök. A 176–180 centiméteres magasságú ember fekete hullámos hajú volt, kék-fehér cipőt, egyiptomi futballmezt, fehér pólót és fekete dzsekit viselt, amikor megtalálták.

Az ismeretlen holttestekről további részleteket ide kattintva olvashat.

Borítókép: Azonosítatlan holttestek: van, akiről évtizedek óta nem tudják, kicsoda lehetett (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Google News
Fontos híreink

