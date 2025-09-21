Rejtélyes holttesteket találtak Győrben és környékén

Nyolc olyan holttest szerepel a rendőrség honlapján, akikről a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrök szeretnék megtudni, hogy kik lehetnek – írja a Kisalföld.

A lap szerint

legrégebben egy 1994 áprilisában Győrben talált férfit nem tudnak azonosítani.

Ismertetőjegyei között 171–175 centiméteres magasságról, közepes testalkatról és egy hasi sebhelyről írtak.

Szintén nem tudják, ki lehetett az a Gönyűn talált férfi, aki 166–170 centiméter közötti, és 1995 márciusában találták meg. Farmernadrágot és zöld pufajka kabátot viselt, westerncsizmát és kötött fekete pulóvert találtak a rendőrök.

2000 októberében szintén Gönyűn találtak rá egy férfira, akiről azóta sem tudni, ki lehetett.

A leírás alapján egy fiatalember lehetett, 176–180 centiméter közötti magassággal. Kék rövidnadrágot és zöld pólót viselhetett.

Nem tudni, ki lehetett az a férfi, akire 2015-ben, Győrben bukkantak a rendőrök. A 176–180 centiméteres magasságú ember fekete hullámos hajú volt, kék-fehér cipőt, egyiptomi futballmezt, fehér pólót és fekete dzsekit viselt, amikor megtalálták.

