Elfogták a rendőrök a tiszakécskei gyilkosság gyanúsítottját

A rendőrök adatgyűjtése nyomán kiderült, hogy a román férfit a párja veje ölte meg, és egy közeli erdőben rejtette el a holttestet.

A gyanúsított beismerő vallomást tett. A helyi lakost emberölés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a járásbíróság elrendelt. Korábban az ügyről a Magyar Nemzet is beszámolt, erről ide kattintva bővebben is olvashat.