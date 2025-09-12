A Kecskeméti Rendőrkapitányság július 15-től körözött egy Tiszakécskén élő férfit eltűnés miatt. Kezdetben úgy tűnt, hogy a férfi a párjával folytatott veszekedés után elindult egy már régóta tervezett romániai utazásra.
Elfogták a rendőrök a tiszakécskei gyilkosság gyanúsítottját
Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki a gyanú szerint megölt egy román állampolgárt Tiszakécskén – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu-n.
A rendőrök adatgyűjtése nyomán kiderült, hogy a román férfit a párja veje ölte meg, és egy közeli erdőben rejtette el a holttestet.
A gyanúsított beismerő vallomást tett. A helyi lakost emberölés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a járásbíróság elrendelt. Korábban az ügyről a Magyar Nemzet is beszámolt, erről ide kattintva bővebben is olvashat.
