Ismeretlen holttestet találtak a hajdú-bihari település határában

Egy 166-170 centiméter magas, közepes testalkatú, ősz hajú, borostás férfi holtteste került elő szeptember 8-án Nagykereki külterületén. Az elhunyt fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és szürke, pamut térdnadrágot viselt – írta meg az Origo a Haon.hu információi alapján.

Ismeretlen holttest került elő Nagykereki külterületén

Fotó illusztráció: MW-archív

Körözést adtak ki az ismeretlen holttestre

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya arról tájékoztatta a Haont, hogy egy férfi találta meg a holttestet a település határában. A test több napja az erdős-bokros területen lehetett már, mikor a férfi rátalált. Közölték:

A helyszíni és halottszemle során bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vizsgálja a haláleset körülményeit.

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy szerdán egy férfi és élettársa holttestét találták meg egy szegedi lakásban. Az ügyet a rendőrség vizsgálja, de ebben az esetben sem merült fel bűncselekmény gyanúja.