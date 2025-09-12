Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

holttestholttest megtalálásaHajdú-Bihar vármegyNagykerekiholttestet találtIsmeretlen férfiismeretlen holttest

Ismeretlen holttestet találtak a hajdú-bihari település határában

Egyelőre nem tudni, ki lehet az elhunyt férfi. A holttest már napok óta fekhetett a susnyásban.

Munkatársunktól
2025. 09. 12. 17:42
Egy 166-170 centiméter magas, közepes testalkatú, ősz hajú, borostás férfi holtteste került elő szeptember 8-án Nagykereki külterületén. Az elhunyt fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és szürke, pamut térdnadrágot viselt – írta meg az Origo a Haon.hu információi alapján. 

Ismeretlen holttest került elő Nagykereki külterületén
Ismeretlen holttest került elő Nagykereki külterületén
Fotó illusztráció: MW-archív

Körözést adtak ki az ismeretlen holttestre

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya arról tájékoztatta a Haont, hogy egy férfi találta meg a holttestet a település határában. A test több napja az erdős-bokros területen lehetett már, mikor a férfi rátalált. Közölték:

A helyszíni és halottszemle során bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vizsgálja a haláleset körülményeit.

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy szerdán egy férfi és élettársa holttestét találták meg egy szegedi lakásban. Az ügyet a rendőrség vizsgálja, de ebben az esetben sem merült fel bűncselekmény gyanúja. 

Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: Origo)


Fontos híreink

