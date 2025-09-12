Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

Két dolog tilos a reggeli vonatbalesettel kapcsolatban

A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból, üzente a tárcavezető.

2025. 09. 12. 16:58
„A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni” – hívta fel a figyelmet Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi odalán rámutatott: előbbihez felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleitől legfeljebb csak kérni tud, kikényszeríteni nem. 

Kisiklott egy vonat több szerelvénye (Forrás: Facebook)
Forrás: Facebook

Azt viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálja, hogy a balesetet a hatóságok nem veszik félvállról.

A magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata. Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet

– hangsúlyozta a miniszter.

Számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései miatt alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek – szögezte le Lázár János.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra, számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindították a felújításokat. Ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás – közölte a miniszter. Majd kiemelte: ahol egyik megoldással sem tudják kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat.

A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból

– jelentette ki Lázár János. Majd kiemelte: ezért hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat. Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben, amikor kisiklott a Vácról Balassagyarmatra közlekedő, öt kocsiból álló S750-es BZ motorvonat két első kocsija Verőcén, Magyarkút megállónál pénteken reggel, nem sokkal 8 óra után.


Borítókép: A balesetről készült kép (Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Ez nem semmi.

