Véres megtorlással fenyegetőzött egy tanítónő, bilincsbe verve vitték el az iskolából

Egy lánynak pedig a frufruját vágta le a tanuló akarata ellenére.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 17:06
Egy napközis tanítónőt vitt el megbilincselve a rendőrség az iskolájából egy héttel ezelőtt – írta az Index. A drasztikus intézkedésre azért volt szükség, mert a tanítónő beragasztotta egy szerinte túl sokat beszélő kislány száját és megkötözte a kezeit. Emellett rendszeresen fenyegette és bántotta a diákokat, ami miatt feljelentés is érkezett ellene.

A magát pedagógusnak nevező személy állítólag olyat is tett, hogy egy lánynak levágta a frufruját, holott a kisdiák kézzel-lábbal tiltakozott ellene. Itt azonban nem állt meg, mert úgy tudjuk, hogy 

egymással incselkedő nebulóknak sniccerrel akarta levágni az ujját, vagy kivágni a nyelvét, legalábbis ezzel fenyegette őket.

A tanítónő népszerű volt a kollégái között és már komoly tapasztalata volt, mivel nem sok választja el a nyugdíjba menéstől, ugyanakkor a fegyelmezési szokásai miatt gyakran kritizálták. Az utóbbi időben megnőhetett a benne feszülő frusztráció, ugyanis sokat ordítozott a gyerekekkel és a türelmét is hamar elvesztette. 

A nyomozóhatóság lapunk megkeresésére tájékoztatásul azt közölte, hogy 

az ügyben közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya folytat eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt nem áll módjukban adni

– nyilatkozták.

Értesülésünk szerint a nő beismerte a gyanúsítás során felmerült állításokat és megbánást tanúsított, azonban tanítani nem mehetett vissza a szegedi iskolába, mert a botrányt követően eltávolították az intézményből.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)

