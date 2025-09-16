Latorcai Csababékekormányeredmények

Latorcai Csaba: Meg kell védeni az eddig elért kormányzati eredményeket

A KDNP főtitkára sorsdöntőnek nevezte a következő országgyűlési választást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 16. 20:12
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Meg kell védeni a kormány eddig elért eredményeit – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Heves vármegyei Ostoroson, sorsdöntőnek nevezve ebből a szempontból a következő országgyűlési választást. Latorcai Csaba szerint a tét az értékeink megvédése. Ellenkező esetben jön a nyugati, háborúpárti liberális beolvadás.

Sorsdöntő, soha ekkora tétje nem volt. Az élet azt hozza magával, hogy minél tovább kormányzunk, annál több eredményünk van. Ennélfogva annál nagyobb a tétje, hogy ezek az eredmények megőrizhetők legyenek

 – fogalmazott. Az államtitkár közölte: a kormány az országot érintő minden stratégiai döntését az emberek véleményét kikérve, velük konzultálva hozta meg. – Mindent az emberekkel, semmit az emberek nélkül, hiszen így érhető el az, hogy mindenki magáénak érezhesse az elért sikereket – tette hozzá.

Latorcai Csaba azt mondta: 2010-ben, amikor elkezdett kormányozni a Fidesz–KDNP-szövetség, napról napra éltünk, nemcsak az emberek, de az ország maga is. – Nemcsak a családok voltak csődben a devizahitelek miatt, hanem az ország is, s innen indulva meghirdettük minden idők legkedvezőbb lakásvásárlási programját, mely iránt már tízezrek érdeklődnek – hangsúlyozta.

Devizahitelezés helyett Otthon start, adónövelés helyett adócsökkentés, adómentesség a háromgyerekes anyáknak, amelyet fokozatosan kiterjesztenek a két gyermeket nevelőkre is – sorolta.

Kiemelte: a kormánnyal szemben állók mindig csak adóemelésben tudnak gondolkodni, míg a kormány rezsit csökkentett. A háborúval kapcsolatos álláspontban sincs egyetértés a kormánypárt és az ellenfelei között. – Európában mi vagyunk a béke oldalán, mindenki más a háború kiszélesítésében érdekelt – jelentette ki.

Az ellenfeleink Brüsszelben egyértelműen megmutatták, hova szavaznak. Ezzel szemben mi az önállóságot, a békét, a fejlődést képviseljük. Ha összehasonlítjuk a települések mostani állapotát a 15 évvel ezelőttihez képest, mindenhol azt látni, hogy évről évre, lépésről lépésre épül szépül az ország

 – összegzett Latorcai Csaba.

 

Borítókép: Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu