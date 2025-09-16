Latorcai Csaba: Meg kell védeni az eddig elért kormányzati eredményeket

– Meg kell védeni a kormány eddig elért eredményeit – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Heves vármegyei Ostoroson, sorsdöntőnek nevezve ebből a szempontból a következő országgyűlési választást. Latorcai Csaba szerint a tét az értékeink megvédése. Ellenkező esetben jön a nyugati, háborúpárti liberális beolvadás.

Sorsdöntő, soha ekkora tétje nem volt. Az élet azt hozza magával, hogy minél tovább kormányzunk, annál több eredményünk van. Ennélfogva annál nagyobb a tétje, hogy ezek az eredmények megőrizhetők legyenek

– fogalmazott. Az államtitkár közölte: a kormány az országot érintő minden stratégiai döntését az emberek véleményét kikérve, velük konzultálva hozta meg. – Mindent az emberekkel, semmit az emberek nélkül, hiszen így érhető el az, hogy mindenki magáénak érezhesse az elért sikereket – tette hozzá.

Latorcai Csaba azt mondta: 2010-ben, amikor elkezdett kormányozni a Fidesz–KDNP-szövetség, napról napra éltünk, nemcsak az emberek, de az ország maga is. – Nemcsak a családok voltak csődben a devizahitelek miatt, hanem az ország is, s innen indulva meghirdettük minden idők legkedvezőbb lakásvásárlási programját, mely iránt már tízezrek érdeklődnek – hangsúlyozta.

Devizahitelezés helyett Otthon start, adónövelés helyett adócsökkentés, adómentesség a háromgyerekes anyáknak, amelyet fokozatosan kiterjesztenek a két gyermeket nevelőkre is – sorolta.

Kiemelte: a kormánnyal szemben állók mindig csak adóemelésben tudnak gondolkodni, míg a kormány rezsit csökkentett. A háborúval kapcsolatos álláspontban sincs egyetértés a kormánypárt és az ellenfelei között. – Európában mi vagyunk a béke oldalán, mindenki más a háború kiszélesítésében érdekelt – jelentette ki.

Az ellenfeleink Brüsszelben egyértelműen megmutatták, hova szavaznak. Ezzel szemben mi az önállóságot, a békét, a fejlődést képviseljük. Ha összehasonlítjuk a települések mostani állapotát a 15 évvel ezelőttihez képest, mindenhol azt látni, hogy évről évre, lépésről lépésre épül szépül az ország

– összegzett Latorcai Csaba.