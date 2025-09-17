Napos idő vár ránk, ám néhol esernyőre is szükség lehet délután – így alakul szerdán az időjárás

Az ország nagy részén derült, napos idő várható szerdán éjfélig, csak gomolyfelhők és helyenként kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést – derül ki a HungaroMet szerda reggeli jelentéséből.

Fotó: (HungaroMet

Közlésük szerint, csapadék általában nem lesz, ugyanakkor a délutáni órákban északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar.

A légmozgás napközben többfelé élénk, erős északnyugati széllel járhat, amely estére fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok között alakul, késő estére 12–17 fok közé hűl le a levegő.

Borítókép: Időjárás illusztráció (Forrás: MW/Ladóczki Balázs)