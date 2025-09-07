zivataridőjárásfátyolfelhőzetgomolyfelhőzetzápor

Nyárias vasárnapunk lesz, helyi zivatarokkal

A keleti országrészben zivatarok is lehetnek.

2025. 09. 07. 7:30
Borítókép: Lendvadedesi tó (Fotó: Wülfinger Nóra)
A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk vasárnap is. A reggeli ködfoltok feloszlása után napos idővel indul mindenütt a nap. Napközben a Dunántúl nyugati és délnyugati, déli részei fölé változó vastagságú magasszintű felhőzet érkezik, de csapadék ott nem lesz. 

Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. 

Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések.  A szél már többnyire mérsékelt marad, de a Bodrogközben és környékén élénk lehet az északkeleti szél.  A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb. 

Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Este nyugat felől vastagabb fátyolfelhőzet érkezik, valamint keleten gomolyfelhőzet is előfordulhat, amelyből az Északi-középhegységben kialakulhat elvétve zápor, zivatar. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.

Borítókép: Lendvadedesi tó (Fotó: Wülfinger Nóra)

