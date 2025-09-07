Nyárias vasárnapunk lesz, helyi zivatarokkal

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk vasárnap is. A reggeli ködfoltok feloszlása után napos idővel indul mindenütt a nap. Napközben a Dunántúl nyugati és délnyugati, déli részei fölé változó vastagságú magasszintű felhőzet érkezik, de csapadék ott nem lesz.

Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán.

Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések. A szél már többnyire mérsékelt marad, de a Bodrogközben és környékén élénk lehet az északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Este nyugat felől vastagabb fátyolfelhőzet érkezik, valamint keleten gomolyfelhőzet is előfordulhat, amelyből az Északi-középhegységben kialakulhat elvétve zápor, zivatar. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.

Borítókép: Lendvadedesi tó (Fotó: Wülfinger Nóra)