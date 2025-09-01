Rendesen megviccel minket az ősz, trükkös időjárással kezdődik az iskola

Rendkívüli

A szeptember ugyan megérkezett, de a nyárias idő továbbra is kitart hazánkban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 6:22
Fotó: MTVA/Róka László
Nem kimondottan őszies időben kezdik meg a tanulók az új tanévet, az időjárás ugyanakkor sok helyen megvicceli az embereket hétfőn. Reggel még a legtöbb helyen vacogva indulhatunk útnak, a pára és a köd feloszlása után azonban döntően napos idő várható az ország nagy részén. Kora délutánra már sok helyen a 30 fokot súrolja majd a hőmérséklet – derül ki az előrejelzésekből. A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon nagy területen megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Mindeközben a Köpönyeg.hu szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

