Ötven kilométeren keresztül üldöztek a rendőrök egy autóst, akit Csepelen akartak igazoltatni

A 27 éves sofőr, akit nyolc rendőrautó üldözött Budapest több kerületén keresztül, húsz perc elteltével egy betontömbnek ütközött.

Forrás: MTI2025. 09. 27. 12:11
Elmenekült az igazoltatás elől egy autós pénteken Csepelről, nyolc rendőrautó volt a nyomában, a járművet végül Szigetszentmiklóson egy betontömb állította meg – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.

A csepeli járőrök a XXI. kerületben, a Szent Imre téren akarták igazoltatni a 27 éves autóst péntek éjjel 2 óra körül, a sofőr azonban a rendőrök jelzésére nem állt meg, hanem a mellette ülő utasával együtt menekülni kezdett.

A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával követni kezdték, de a sofőr ennek ellenére sem állt meg. A követésbe hét további rendőrautó is bekapcsolódott, és Budapest több kerületét érintve a Soroksári úton, a Könyves Kálmán körúton, az Üllői úton és a Határ úton át folyamatosan a jármű nyomában voltak.

Az autós az M51-es autóúton még a forgalommal szemben is közlekedett, majd az M0-son visszafelé hajtott fel Csepel irányába.

Végül a jármű alig több mint 20 perc és körülbelül 50 kilométernyi menekülés után a kerület határában, Szigetszentmiklós illetékességi területén egy betontömbnek ütközött.

A rendőrök igazoltatták a 27 éves férfit és utasát, egy 20 éves nőt. A sofőr a balesetben könnyebben megsérült, ezért őt a mentők kórházba vitték. Kiderült, hogy a járművet eltiltás hatálya alatt vezette, emiatt a XXI. kerületi rendőrkapitányság indított eljárást vele szemben, míg ámokfutása kapcsán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Utasa a kábítószergyorsteszt eredménye alapján korábban kokaint fogyasztott, ezért a csepeli nyomozók őt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.

Borítókép: Illusztráció – felborult gépjármű a főváros I. kerületében (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


