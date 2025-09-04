Ursula von der LeyenTisza PártAmbrózy Áron

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Kötcsére indul a Peti + videó

Ma sem maradnak humor nélkül politikailag inkorrekt műsorunkban. A Pikkben szó lesz Kötcséről, ahol a Fidesz rendezvénye mellett a Tisza Párt is műsorral készül. Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa nem hagyta ki Ursula von der Leyen gépeltérítési hazugságát, a migránsok üzenetét a belgáknak, az orosz vendégmunkásokat, és az Európai Unió gazdaságpolitikájáról is megfogalmazták véleményüket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 18:04
Vasárnap aki ráér, Kötcsére megy, így tesz Magyar Péter is, aki megirigyelte a Fidesz szokásos polgári piknikjét, így show-műsorral készül, ahol állítólag új embereket is bemutat, akik a Tisza Párttal szimpatizálnak. Úgy tudni, hogy a két párt teljesen el lesz zárva egymás közeléből. Ambrózy szerint Bayert így nem fenyegeti az a veszély, hogy kiugrik a bokorból egy ellenzéki újságíró és zaklatja, de ha mégis, vigyen magával egy speciális eszközt. Hogy mire gondolt a költő, adásunkból kiderül.

De haladjunk tovább, ugyanis viccesen közelítette meg Bayer kolléga, hogyan lehet megzavarni egy repülőgép GPS-ét. Azonnal sajátos példát hozott, miszerint ahogy a stúdióba indult, elromlott a GPS-e, és papíralapú térképpel kellett közlekednie, amikor szóltak neki, hogy az oroszok zavarták meg a rendszerét. No, ebből ugyanannyi volt igaz, mint amikor Ursula von der Leyen gépének GPS-ét zavarták meg az oroszok, ezért nem tudott  időben leszállni Bulgáriában, ahol egy hadiüzemet látogatott meg egyébként. Szó lesz arról is, hogy egy bevándorló-hátterű politikus miért üzente azt a belgáknak, ha nem tetszik nekik a fejkendő, költözzenek el. Persze nekünk is üzentek, igaz, egy finn politikus, hogy hagyjuk el a schengeni övezetet, mert sok orosz dolgozik hazánkban.

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

