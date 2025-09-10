Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Szörnyű beleset: kamion hajtott parkoló autók közé Baján + videó

A helyszínt rendőrök közterület-felügyelőkkel közösen biztosítják, mert a tűzcsapból kiáramló víz a villanyszekrény helyét is elérte, ezért fennáll az áramütés veszélye.

2025. 09. 10. 13:45
Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Baján. 

Illusztráció (Forrás: Pexels)

A Baon.hu azt írta, hogy háromnegyed kilenc körül az Arany János utcán egy kamion letért az útról, egy parkolóba hajtott, ahol 

több járműnek nekiütközött, majd egy villanyszekrényt és egy tűzcsapot kidöntve fának csapódott. 

A kamion vezetője valószínűleg rosszul lett, ezért történhetett a baleset. A helyszínt rendőrök közterület-felügyelőkkel közösen biztosítják, mert a tűzcsapból kiáramló víz a villanyszekrény helyét is elérte, ezért fennáll az áramütés veszélye. A gyalogosokat és kerékpárosokat elterelik a közelből. A balesetről további részleteket és videót ebben a cikkben talál.

Borítókép: Kamion hajtott parkoló autók közé Baján, egy tűzcsapot is kidöntött (Fotó: Pozsgai Ákos) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

