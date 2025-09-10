Szörnyű beleset: kamion hajtott parkoló autók közé Baján + videó

Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Baján.

Illusztráció (Forrás: Pexels)

A Baon.hu azt írta, hogy háromnegyed kilenc körül az Arany János utcán egy kamion letért az útról, egy parkolóba hajtott, ahol

több járműnek nekiütközött, majd egy villanyszekrényt és egy tűzcsapot kidöntve fának csapódott.

A kamion vezetője valószínűleg rosszul lett, ezért történhetett a baleset. A helyszínt rendőrök közterület-felügyelőkkel közösen biztosítják, mert a tűzcsapból kiáramló víz a villanyszekrény helyét is elérte, ezért fennáll az áramütés veszélye. A gyalogosokat és kerékpárosokat elterelik a közelből. A balesetről további részleteket és videót ebben a cikkben talál.