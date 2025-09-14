Továbbra is keresik a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettet

Még mindig keresik az eltűnt Kaszás Nikolettet. Szeptember 7-én a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebookon tette közzé, hogy a Pilisben nyom nélkül tűnt el a 27 éves túrázó nő – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál. Kiemelték, pénteken a rendőrséggel együtt folytatták tovább a keresést a kijelölt területen.

A kutató-mentő szolgálat a napok során több információt is közölt az ügyről.

A hatóságok tudomása szerint a hölgy a Spartacus-ösvényen járt, és volt olyan túrázó, aki találkozott vele Pilisszentlászló közelében. A túra utáni éjszaka még kommunikált párjával a közösségi média profilján keresztül.

