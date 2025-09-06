Fekete hajnal: több helyen is gázolt a vonat

Két gázolás is történt hajnalban a hazai vasútvonalakon.

A XIV. kerületi Szolnoki útnál egy embert gázolt el egy személyvonat

– közölte szombat reggel a katasztrófavédelem. Mint írták, a szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.

Gyöngyösön is tragédiával indult a szombat, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál gázolt el egy embert egy személyvonat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek. A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.