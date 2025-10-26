Egri Andrásautóárok

Árokba hajtott egy autó, a polgárőr nem habozott segíteni

Egy szolgálaton kívüli polgárőr sietett segítségére annak a sofőrnek, aki vasárnap reggel árokba hajtott Dunavecsénél.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 22:37
Árokba csúszott autósnak nyújtott segítséget a polgárőr Forrás: Kalocsai Polgárőrség Facebook-oldala
Egy szolgálaton kívüli polgárőr sietett segítségére annak a sofőrnek, aki vasárnap reggel árokba hajtott Dunavecsénél – írja a Baon. 

Fotó: PannaPhoto / Shutterstock

Vasárnap reggel a Dunavecse és Szalkszentmárton közötti úton egy autó az árokba hajtott és felborult. 

A balesetet egy szolgálaton kívüli polgárőr, Egri András vette észre, aki azonnal megállt, ellenőrizte a sofőr állapotát, és megállapította, hogy a férfi nem sérült meg, mert be volt kötve a biztonsági öve. 

A helyszínen két önkéntes tűzoltó is segített, majd együtt várták a mentők, a rendőrök és a hivatásos tűzoltók érkezését. Az eset rámutat a közlekedési szabályok, különösen a biztonsági öv használatának fontosságára, valamint a segítségnyújtás erkölcsi és jogi kötelességére.

Borítókép: Árokba csúszott autósnak nyújtott segítséget a polgárőr (Forrás: Kalocsai Polgárőrség Facebook-oldala)


