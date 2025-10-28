Balhézott a Parlamentben Hadházy, felfüggeszthetik a mentelmi jogát

Megérkezett a bíróságra Budai Gyula becsületsértés vétsége miatt benyújtott magánindítványa, amit Hadházy Ákossal szemben tett a miniszteri biztos – értesült lapunk. Úgy tudjuk,

a következő lépés az lesz, hogy a bíróság kezdeményezni fogja az ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Határnapokat is kitűznek majd az ügyben, amennyiben Hadházyt megfosztják mentelmi jogától. Utóbbi magánindítványnál ritkán szokott megtörténni, de bizonyos esetekben volt már rá példa, és az eljárást le is folytatták az érintettel szemben.

A miniszteri biztos azután fordult a bírósághoz, hogy Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte őt.

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette, hogy egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd

a miniszteri biztos is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvétel készítését. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig válaszával elismerte tettét.

Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tudja tagadni.

A miniszteri biztos azt is kifejtette a beadványban, hogy Hadházy viselkedése alkalmas volt arra, hogy az ő emberi méltóságát és becsületét csorbítsa, hiszen Hadházy Ákos szándékosan olyan fizikai magatartást tanúsított, amely alkalmas volt Budai Gyula „megszégyenítésére, emberi méltóságának lealacsonyítására, ezáltal a becsületének csorbítására”.