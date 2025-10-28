Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Parlamentmentelmi jogmagatartásBudai Gyula

Balhézott a Parlamentben Hadházy, felfüggeszthetik a mentelmi jogát

Már a bíróságon van az a magánindítvány, amit Budai Gyula tett Hadházy Ákossal szemben, miután az ellenzéki politikus lökdösődött a Parlament folyosóján – értesült a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos azért fordult a bírósághoz, mert Hadházy Ákos nekirontott a Parlament folyosóján.

Munkatársunktól
2025. 10. 28. 12:11
Fotó: Hatlaczki Balázs
Megérkezett a bíróságra Budai Gyula becsületsértés vétsége miatt benyújtott magánindítványa, amit Hadházy Ákossal szemben tett a miniszteri biztos – értesült lapunk. Úgy tudjuk, 

a következő lépés az lesz, hogy a bíróság kezdeményezni fogja az ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését. 

Határnapokat is kitűznek majd az ügyben, amennyiben Hadházyt megfosztják mentelmi jogától. Utóbbi magánindítványnál ritkán szokott megtörténni, de bizonyos esetekben volt már rá példa, és az eljárást le is folytatták az érintettel szemben.

A miniszteri biztos azután fordult a bírósághoz, hogy Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte őt.

Budapest, 2025. május 27. A gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadásával szemben tartott tüntetés résztvevői a budapesti Ferenciek teréről az Erzsébet hídon keresztül a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz vonulnak 2025. május 27-én. Elöl Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. MTI/Koszticsák Szilárd
A miniszteri biztos azért fordult a bírósághoz, mert Hadházy Ákos nekirontott a Parlament folyosóján. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd 

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette, hogy egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd 

a miniszteri biztos is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvétel készítését. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig válaszával elismerte tettét.

Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tudja tagadni. 

A miniszteri biztos azt is kifejtette a beadványban, hogy Hadházy viselkedése alkalmas volt arra, hogy az ő emberi méltóságát és becsületét csorbítsa, hiszen Hadházy Ákos szándékosan olyan fizikai magatartást tanúsított, amely alkalmas volt Budai Gyula „megszégyenítésére, emberi méltóságának lealacsonyítására, ezáltal a becsületének csorbítására”.

