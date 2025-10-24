fényfoltCsillagkapuufóDinnyés

Dinnyésre felfigyelt a világ, az ufók is szóba kerültek

Egy különös jelenség borzolja a kedélyeket már nemcsak Fejér vármegyében, de világszerte is. Mi állhat a rejtély mögött?

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 13:08
UFO, an alien plate hovering over the field, hovering motionless in the air. Unidentified flying object, alien invasion, extraterrestrial life, space travel, humanoid spaceship mixed medium 1666801816
Egy videóra és a hozzá kapcsolódó találgatásokra talált az Earth 3D elnevezésű közösségi oldalon a Feol. Egy műholdfelvételen az látszik, amint az űrből Dinnyés felé közelítve érdekes fényjelenség tűnik fel. De csupán az egyik háznál. A jelenség másik különlegessége, hogy az utcaképes (Street View) nézetben ugyanez a „fényfolt” nem látható.

A különös jelenség Dinnyésen figyelhető meg
Rejtélyes jelenségre lettek figyelmesek Dinnyésen (Forrás: Google Maps)

 

Mi áll a rejtély hátterében?

A videóhoz már több százan kommenteltek, és mind azt találgatják, hogy

csillagkaput láthatunk vagy egy jelet az űrlényeknek

vagy az űrlényektől?

A lap megpróbált utánajárni az esetleges megoldásnak, erről ide kattintva olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


