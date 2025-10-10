Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

gyászSuki Zoltángyászhír

Elhunyt lapunk munkatársa, Suki Zoltán

Egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott.

Munkatársunktól
2025. 10. 10. 11:55
Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba
Ötvenkét éves korában elhunyt kollégánk, Suki Zoltán. Dolgozott rádiónál, hírügynökségnél, nyomtatott napilapnál, internetes portálnál. Bűnügyi tudósító volt szinte teljes pályafutása alatt. A klasszikus újságírás híve volt, nem igazán szeretett a számítógép mögött ülni, a munkájában azt élvezte a legjobban, ha elmehetett egy bírósági tárgyalásra, egy sajtótájékoztatóra.

Nagyon jó humora volt, és egy ritka tulajdonsága is: képes volt önmagán nevetni. Mindenki a vezetéknevén szólította, a saját nagymamája is, a keresztnevére nem nagyon hallgatott.

Egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott.

Suki, nagyon fogsz hiányozni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

