Fricz Tamás: Összehangoltan támadnak minket, erős választ kell adnunk!

Politikai, jogi és pénzügyi támadásokat intéznek Magyarország ellen Brüsszelből. – Összehangoltan támadnak minket, erre nagyon erős választ kell adni – jelentette ki a Harcosok órája ma reggeli adásában Fricz Tamás. A politológus, aki a Békemenet egyik szervezője, felidézte, hogy 2012-ben első alkalommal januárban tartottak Békemenetet, alulról szerveződve, spontán. Utána, februárban Orbán Viktor miniszterelnök is elmondta nekik, hogy az esemény miatt máshogyan álltak hozzá Brüsszelben, Jose Manuel Barosso, aki akkor az Európai Bizottság elnöke volt, például máshogy fogott kezet a kormányfővel.

– A Békemenet a patrióta oldal erejét és összetartását mutatja – jelentette ki Fricz Tamás.

Szerinte a Békemenet ma már egy politikailag intézményesült mozgalom, azzá vált, az emberek várják, számítanak rá. – Ha olyan válsághelyzetek, kihívások, vagy konfliktusok előtt állunk, akkor lehet arra számítani, hogy megszervezünk egy Békemenetet – magyarázta. A műsorban előrevetítették, hogy 2026. március 15-én is lesz valószínűleg Békemenet.

Van utánpótlás?

Fricz Tamás elmondta, hogy a legutóbbi Békemeneten már tudatosan figyelték, vannak-e fiatalok a meneten, hiszen a 2012-es szervező gárda egy része már megöregedett, fontos, hogy legyen utánpótlás. Sokan a szüleikkel jöttek ki, és látszik, hogy egyre töb fiatal jelenik meg ezeken a rendezvényeken.

A politológus szerint különleges jelentősége van ennek a Békemenetnek, sorsdöntő lesz. A brüsszeli elit nem szuverén – jelentette ki Fricz Tamás. A politológus szerint a globális háttérerő akaratát hajtják végre, ahogyan a nagy nyugati országok politikai vezetői is.

További részletek a videóban:

Borítókép: Fricz Tamás politológus, a CÖF–CÖKA kuratórium tagja (Fotó: MTI)