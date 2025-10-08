Hadházy végre befejezte

„Bár kimondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik kitartottak, be kell látnunk: ha csak ennyien vagyunk, természetesen nem fogjuk elérni az egyik eredeti célunkat, a gyülekezési törvény módosításának visszavonását” – írta közösségi oldalán Hadházy Ákos. A baloldali országgyűlési képviselő hozzátette: bár ő továbbra is kint lesz, de saját magát is becsapná, ha azt hangoztatná, hogy ezen változtatni tud.

Emlékezetes, a kormánypártok március közepén nyújtották be azt a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatot, amely a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

Hadházy Ákos legutóbb még egy pappal is vitába szállt egyik tüntetésén (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az ez ellen tiltakozó Hadházy bejegyzésében azt írta, mivel már nem tud annyi embert megmozgatni, mint korábban, így a keddi összejöveteleken már nem tudja követelni a törvény visszavonását. Állítása szerint ugyanakkor ő továbbra is ott lesz tiltakozni minden héten addig, „amíg két-három ember ott lesz”. Mint írta, viszont nem fog felszólalókat hívni, nem lesz műsor, színpad, de még Facebook-esemény sem, csak jelezni fogja minden héten, hánykor lesz kint.

A baloldal botrányos tüntetései

A gyülekezési törvény kapcsán érdemes felidézni, mekkora botrányt is csinált belőle a baloldal. Az arról szóló parlamenti szavazást a Momentum képviselői botrányos viselkedéssel próbálták megzavarni. A karzatról papírokat szórtak az ülésterembe, füstbombákat gyújtottak és azt kiabálták: – Nem hagyjuk!

Pár száz Pride-párti tüntető bénította meg a budapestiek életét (forrás: Facebook)

A liberálisok rögtönzött tüntetést is szerveztek, ahol Hadházy Ákos azt hangoztatta, hogy komoly tömegekkel kell kikényszeríteni a valódi választások feltételeit, ami szerinte a változás alapja. Mivel a tüntetésre messze nem voltak annyian kíváncsiak, mint ahogy azt a Momentum szerette volna, így a tüntetőkkel a Margit híd blokád alá helyezése mellett döntöttek,

ahova körülbelül hatvan-hetven genderaktivista is elkísérte a képviselőket.

A főváros forgalmát és a budapestiek életét ellehetetlenítő tüntetéssorozat heteken át zajlott, a liberálisok Hadházyval az élen, a DK-val kiegészülve rendszeresen utcára vonultak, de így is hétről hétre kevesebb embert tudtak mozgósítani. Ráadásul a gyülekezési törvény mellettinek mondott demonstrációkon egyre kevésbé tartották be a gyülekezési törvényt,

szándékosan provokálva a rendőrséget több hidat is elfoglaltak,

ahol jellemzően a földön ülve iszogattak, trágárságokat kiabáltak, valamint az újságírók munkáját igyekeztek akadályozni. A tüntetések komolytalanságát Szabó Bálint botrányhős koronázta meg, aki több alkalommal is a Dunának ment, a hatóságok egyértelmű tiltása ellenére.