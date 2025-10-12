időközi választásNemzeti Választási BizottságNemzeti Választási Irodapolgármester választás

Három településen választanak új polgármestert

Három településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Kiskunfélegyházán és Jászfényszarun időközi polgármester-választást tartanak, Magyarföldön pedig megismétlik a szeptember 7-i polgármester-választást.

Forrás: MTI2025. 10. 12. 8:35
A Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán azért tartanak időközi választást,

 mert az egy évvel korábban megválasztott polgármester, Csányi József (Nemzeti Fórum) július 9-én lemondott tisztségéről. 

Az időközi választáson Csányi József függetlenként indul, a voksoláson szintén függetlenként indul Kása Norbert és Szabó Bálint Gábor, a negyedik indulót, Kollár Lászlót pedig a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület és a Jobbik Magyarországért Mozgalom közös jelöltjeként vették nyilvántartásba. A választói névjegyzékben több mint 23 ezren szerepelnek.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei

 Jászfényszarun polgármestert választanak a helyiek, miután a települést 1990 óta vezető Győriné Czeglédi Márta (független) idén nyáron lemondott tisztségéről.

 A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul: Sándor Mátyás és Zsámboki Sándor, a jelenlegi alpolgármester. A választáson több mint 4600-an szavazhatnak.

A zalai 

Magyarföldön pedig megismételt polgármester-választást tartanak,

miután a szeptember 7-i voksolást a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság tömeges betelepülések miatt törvénysértőnek ítélte. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyanakkor nem indított eljárást, az ezzel kapcsolatos feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította. A szeptemberben indult négy független polgármester-jelölt közül Tóth Zoltán visszalépett, így a korábban legtöbb voksot szerző Farkas Gábor mellett Gyöngy Ramóna és Szabó Erzsébet méreti meg magát a tisztségért. A jogszabályok alapján ezen a szavazáson csak azok vehetnek részt, akik szeptember 7-én is szerepeltek az akkor 66 nevet tartalmazó választói névjegyzékben.

A Békés vármegyei Gyula roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

A főváros IX. kerületének román nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de a voksolás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.

Szavazni reggel hattól este hétig lehet.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

