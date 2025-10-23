Egy napra visszatér az indián nyár: ilyen idő várható a nemzeti ünnepen + videó

Változóan felhős idő várható késő délutánig, amely mellett napközben az ország nagy részén több órára kisüt a nap, tartósan felhős tájak az Északi-középhegység északi oldalán valószínűek. Kisebb eső, záporeső ekkor még inkább csak kevés helyen fordulhat elő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csütörtök délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Késő délutántól, estétől viszont nyugat felől gyors ütemben beborul az ég, ezzel együtt kiterjedt – helyenként intenzív esőzést okozó – frontális csapadékrendszer érkezik, amely a késő esti, éjféli órákig várhatóan még nem éri el a Tiszántúlt.

A csapadékzónát egyes helyeken zivatar is kísérheti.

Fokozatosan erőre kap a déli, délnyugati szél, amelyet a nappali órákban már többfelé erős, a nyugati, északnyugati megyékben viharos lökések kísérik. A szél az Észak-Dunántúlon estétől egyre nagyobb területen északnyugatira fordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet zömmel 20 és 26 Celsius-fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakulhat.

Késő este többnyire 8 és 18 fok közötti értékekre van kilátás.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz a hosszú hétvégén?

Pénteken a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 Celsius-fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Szombaton kezdetben változóan, később ismét erősen felhős égbolt valószínű, és a déli országrészben helyenként ismét eleredhet az eső. A legmagasabb nappali értékek 15 fok körül várhatók.

Vasárnap többnyire borult, szürke idő ígérkezik. Délen többfelé, máshol csak elszórtan eshet. A nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Párás lesz a levegő.